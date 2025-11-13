Цены на ячмень в Украине и мире — что происходит в ноябре

Ячмень. Фото: УНИАН

В Украине на агрорынке продолжается подорожание фуражного ячменя. Цены растут параллельно с увеличением стоимости на культуру на мировом рынке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Что влияет на цены на ячмень

Аналитики в статье Superagronom определяют три основных фактора, из-за которых цены на зерновую культуру растут. Это:

активный спрос трейдеров;

повышательная ценовая динамика на экспортном направлении;

дефицит с предложениями по зерновым на рынке.

"Большинство внутренних потребителей работали на ранее сформированных объемах ячменя и большого интереса к закупке не проявляли. Лишь единичные покупатели пытаясь привлечь дополнительные объемы сырья повышали закупочные цены", — говорится в сообщении.

Как продается украинский ячмень на экспорт

Мировые цены на ячмень тоже растут. Это привело к тому, что стоимость ячменя из Украины повысилась до 222 долларов за тонну. Речь идет о продукции, которую после сделки доставляют сразу в порты.

Что еще стоит знать

Напомним, украинская соя — сейчас самая дешевая культура на мировом рынке. Так, по информации аналитиков Spike Brokers, в ноябре стоимость сои варьируется от 415 до 420 долларов за тонну.

"Соя продолжает прибавлять в цене, и на сегодня украинская продукция остается самой дешевой в мире, что открывает потенциал для дальнейшего роста в ближайшее время", — рассказали эксперты.

В то же время в Европе спрос на сою сосредоточен на периоде поставок с января 2026 года.

Ранее стало известно, что подсолнечник в Украине дорожает из-за неурожаев в Европе. Известно, как изменились цены. Также в ноябре меняются цены на пшеницу. Эксперты предупреждают о дальнейшем подорожании на рынке.