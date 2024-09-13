Ціни на зернові в Україні станом на 13 вересня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Reuters

За останній тиждень ціни на пшеницю в Україні знову зросли, що пов'язано з кількома факторами. По-перше, триває ескалація геополітичної напруги та вплив війни на інфраструктуру аграрного сектору, включаючи порти та шляхи експорту. По-друге, світові ціни на зерно також демонструють підйом через погіршення врожайності в ключових експортних країнах, що додає тиску на український ринок.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 13 вересня.

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Станом на 13 вересня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 553 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 13 вересня. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю за останній тиждень суттєво зросла. У четвер, 5 вересня, ціна пшениці становила 7 439 грн за тонну, а у п'ятницю, 6 вересня, — 7 489 грн за тонну. У суботу, 7 вересня, тонна цієї зернової культури коштувала вже 7 509 грн, а у неділю, 8 вересня, — 7 492 грн. У вівторок, 10 вересня, вартість пшениці становила 7 506 грн за тонну, а у середу, 11 вересня, — 7 536 грн за тонну. У четвер, 12 вересня, тонна цієї агрокультури здорожчала до 7 553 грн. Наразі середні ціни на пшеницю залишаються на цьому рівні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак розповів, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 млрд до 60 млрд доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"Цього року, попри те що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на торішньому рівні", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в вересні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої.