Цены на зерновые в Украине по состоянию на 13 сентября 2024 года

Уборка урожая. Фото: Reuters

За последнюю неделю цены на пшеницу в Украине снова выросли, что связано с несколькими факторами. Во-первых, идет эскалация геополитического напряжения и влияние войны на инфраструктуру аграрного сектора, включая порты и пути экспорта. Во-вторых, мировые цены на зерно также демонстрируют подъем из-за ухудшения урожайности в ключевых экспортных странах, что оказывает давление на украинский рынок.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 13 сентября.

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По состоянию на 13 сентября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 553 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 13 сентября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу за последнюю неделю существенно выросла. В четверг, 5 сентября, цена пшеницы составила 7 439 грн за тонну, а в пятницу, 6 сентября, — 7 489 грн за тонну. В субботу, 7 сентября, тонна этой зерновой культуры стоила уже 7 509 грн, а в воскресенье, 8 сентября, — 7 492 грн. Во вторник, 10 сентября, стоимость пшеницы составила 7 506 грн за тонну, а в среду, 11 сентября, — 7 536 грн за тонну. В четверг, 12 сентября, тонна этой агрокультуры подорожала до 7 553 грн. Пока средние цены на пшеницу остаются на этом уровне.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак рассказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины нужно от 56 до 60 млрд долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и сои.