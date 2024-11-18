Цены на медь в Украине на 18 ноября 2024 года

Упаковка меди. Фото: Reuters

В ноябре 2024 года цены на медь в Украине за последнюю неделю испытали незначительное повышение, что сделало сдачу медного лома более выгодным. Особенно это касается центральных регионов, где наблюдается более активный спрос на металл. Причина роста стоимости связана с низким уровнем предложения на рынке, а также стабильным спросом со стороны перерабатывающих предприятий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 18 ноября.

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Где выгоднее продать медь

В условиях растущего спроса, особенно в перерабатывающих предприятиях, цена на медь будет оставаться стабильно высокой, что дает возможность получить выгодные условия для сдачи металлолома. Медь как один из наиболее ценных металлов пользуется спросом не только в крупных промышленных центрах, но и в регионах с развитой металлургической инфраструктурой.

Наиболее выгодно сдавать медь на металлолом в центральных областях Украины, где цены на металл самые высокие из-за наличия многочисленных пунктов приема и перерабатывающих предприятий. Здесь есть возможность получить лучшие тарифы за медный лом, поскольку спрос на переработанную медь для производства новых кабелей и других промышленных товаров значительно вырос. Поэтому для владельцев металлолома этот период удачен для получения максимальной выгоды от продажи.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил интерес иностранных инвесторов к разным секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его словам, реальные инвестиции в возобновление украинской металлургии со стороны зарубежных инвесторов станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — заявил эксперт.

Новак добавил, что для возрождения металлургической отрасли после окончания боевых действий потребуется финансирование в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на медь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 18 ноября и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 230 до 295 грн;

Винницкая область — от 305 до 315 грн;

Днепропетровская область — от 300 до 330 грн;

Житомирская область — от 240 до 275 грн;

Закарпатская область — от 260 до 295 грн;

Запорожская область — от 320 до 345 грн;

Ивано-Франковская область — от 300 до 345 грн;

Кировоградская область — от 230 до 280 грн;

Львовская область — от 180 до 250 грн;

Николаевская область — от 240 до 300 грн;

Одесская область — от 240 до 280 грн;

Полтавская область — от 270 до 310 грн;

Сумская область — от 200 до 280 грн;

Тернопольская область — от 220 до 250 грн;

Харьковская область — от 265 до 300 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 290 грн;

Черкасская область — от 245 до 270 грн;

Черновицкая область — от 250 до 280 грн;

Черниговская область — от 240 до 270 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.