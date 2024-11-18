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Цены на медь выгодно растут — сколько стоит лом в ноябре

18 ноября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь в Украине на 18 ноября 2024 года
Упаковка меди. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В ноябре 2024 года цены на медь в Украине за последнюю неделю испытали незначительное повышение, что сделало сдачу медного лома более выгодным. Особенно это касается центральных регионов, где наблюдается более активный спрос на металл. Причина роста стоимости связана с низким уровнем предложения на рынке, а также стабильным спросом со стороны перерабатывающих предприятий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 18 ноября.

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Где выгоднее продать медь

В условиях растущего спроса, особенно в перерабатывающих предприятиях, цена на медь будет оставаться стабильно высокой, что дает возможность получить выгодные условия для сдачи металлолома. Медь как один из наиболее ценных металлов пользуется спросом не только в крупных промышленных центрах, но и в регионах с развитой металлургической инфраструктурой.

Наиболее выгодно сдавать медь на металлолом в центральных областях Украины, где цены на металл самые высокие из-за наличия многочисленных пунктов приема и перерабатывающих предприятий. Здесь есть возможность получить лучшие тарифы за медный лом, поскольку спрос на переработанную медь для производства новых кабелей и других промышленных товаров значительно вырос. Поэтому для владельцев металлолома этот период удачен для получения максимальной выгоды от продажи.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил интерес иностранных инвесторов к разным секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его словам, реальные инвестиции в возобновление украинской металлургии со стороны зарубежных инвесторов станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — заявил эксперт.

Новак добавил, что для возрождения металлургической отрасли после окончания боевых действий потребуется финансирование в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на медь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 18 ноября и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 230 до 295 грн;
  • Винницкая область — от 305 до 315 грн;
  • Днепропетровская область — от 300 до 330 грн;
  • Житомирская область — от 240 до 275 грн;
  • Закарпатская область — от 260 до 295 грн;
  • Запорожская область — от 320 до 345 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 300 до 345 грн;
  • Кировоградская область — от 230 до 280 грн;
  • Львовская область — от 180 до 250 грн;
  • Николаевская область — от 240 до 300 грн;
  • Одесская область — от 240 до 280 грн;
  • Полтавская область — от 270 до 310 грн;
  • Сумская область — от 200 до 280 грн;
  • Тернопольская область — от 220 до 250 грн;
  • Харьковская область — от 265 до 300 грн;
  • Хмельницкая область — от 250 до 290 грн;
  • Черкасская область — от 245 до 270 грн;
  • Черновицкая область — от 250 до 280 грн;
  • Черниговская область — от 240 до 270 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.

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