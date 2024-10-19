Цены на медь и цветные металлы в Украине на 19 октября 2024 года

Цех по обработке металлов. Фото: Reuters

В конце октября в Украине цены на медь начали снижаться. Основными причинами этого стали уменьшение спроса на внешних рынках и усиление конкуренции среди поставщиков, что повлекло за собой давление на внутренние цены.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в октябре.

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Где дороже принимают лом меди

Медь является одним из самых древних металлов, которые использует человек, и его история насчитывает тысячи лет. Она имеет отличную электропроводность, что делает ее незаменимой в электронике и энергетике. Медь также известна своим антимикробным свойством, что позволяет ей снижать уровень бактерий на поверхности, поэтому ее часто используют в медицинских приборах и системах водоснабжения. Еще одним интересным фактом является то, что медь может быть переработана без потери качества, что делает ее вторичными материалами очень ценными.

Цены на лом меди варьируются в зависимости от региона и рыночных условий. Например, в Европе и Северной Америке лом меди принимают дороже из-за высокого спроса на металлы и строгие экологические нормы, стимулирующие переработку. В странах Азии, в частности в Китае, цены на металлолом меди также могут быть высокими, поскольку страна является одним из крупнейших потребителей меди в мире. В Украине же цены на металлолом меди ниже по сравнению с этими регионами из-за меньшего уровня переработки и ограниченного внутреннего спроса.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине после российского вторжения остался только один крупный металлургический завод — "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Эксперт отметил, что большинство предприятий металлургической и горнообогатительной отрасли страны расположены на востоке, и их восстановление станет возможным только после окончания войны и обеспечения безопасности.

Он также добавил, что экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.

Цены на металлолом в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 19 октября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома.

Киевская область — от 220 до 260 грн;

Винницкая область — от 240 до 280 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 250 грн;

Житомирская область — от 200 до 240 грн;

Закарпатская область — от 175 до 2500 грн;

Запорожская область — от 245 до 270 грн;

Ивано-Франковская область — от 240 до 270 грн;

Кировоградская область — от 240 до 280 грн;

Львовская область — от 185 до 220 грн;

Николаевская область — от 255 до 305 грн;

Одесская область — от 250 до 290 грн;

Полтавская область — от 250 до 265 грн;

Сумская область — от 230 до 260 грн;

Тернопольская область — от 210 до 250 грн;

Харьковская область — от 260 до 300 грн;

Хмельницкая область — от 240 до 285 грн;

Черкасская область — от 240 до 280 грн;

Черновицкая область — от 240 до 275 грн;

Черниговская область — от 240 до 265 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.