Цены на медь и цветные металлы в Украине на 24 октября 2024 года

Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг металлолома в конце октября
Цены на медь в Украине за прошедшую неделю остались практически неизменными, колеблясь на наблюдавшемся уровне ранее. Среди ключевых причин стабильности цен снижение глобального спроса из-за замедления темпов экономического роста в ведущих странах, а также положительные прогнозы по производству меди вследствие стабилизации поставок и восстановления производственных мощностей.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в октябре.
Интересные факты о меди
Вот несколько интересных фактов о меди:
- Древний металл. Медь была известна человечеству еще с 10 тысячелетия до нашей эры. Это один из первых металлов, которые начали использовать люди, сначала для изготовления орудий труда, а затем и ювелирных изделий.
- Антимикробные свойства. Медь обладает природными антимикробными свойствами, что делает ее эффективной в борьбе со многими бактериями и вирусами. Это одна из причин, почему медные поверхности используются в медицинских учреждениях.
- Лучший проводник электричества. Медь является вторым лучшим проводником электричества после серебра, что делает его идеальным материалом для электрических проводов и кабелей.
- Разнообразие сплавов. Медь легко сплавляется с другими металлами, такими как цинк (для изготовления латуни) и олово (для бронзы), что расширяет его использование в различных отраслях промышленности.
- Значение в растениеводстве. Медь является важным микроэлементом для растений, необходимым для их роста и развития. Она играет ключевую роль в процессах фотосинтеза и дыхания.
- Использование монет. Медь исторически использовалась для изготовления монет. К примеру, первые римские монеты содержали значительное количество меди, а многие современные монеты также содержат медные сплавы.
- Долговечность. Медь является очень стойким нержавеющим металлом. Она может выдерживать длительное использование и влияние разных погодных условий.
- Культура и символика. Во многих культурах медь ассоциируется с богами и силой. В старом Египте медь была эмблемой жизни и возрождения.
Какая ситуация с металлургией в Украине
По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине после российского вторжения остался только один крупный металлургический завод — "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Эксперт отметил, что большинство предприятий металлургической и горнообогатительной отрасли страны расположены на востоке, и их восстановление станет возможным только после окончания войны и обеспечения безопасности.
Он также добавил, что экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.
"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.
Цены на металлолом в Украине в октябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 24 октября 2024, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома.
- Киевская область — от 230 до 260 грн;
- Винницкая область — от 250 до 280 грн;
- Днепропетровская область — от 220 до 250 грн;
- Житомирская область — от 205 до 240 грн;
- Закарпатская область — от 175 до 2500 грн;
- Запорожская область — от 245 до 275 грн;
- Ивано-Франковская область — от 240 до 270 грн;
- Кировоградская область — от 245 до 280 грн;
- Львовская область — от 185 до 220 грн;
- Николаевская область — от 255 до 305 грн;
- Одесская область — от 255 до 290 грн;
- Полтавская область — от 240 до 265 грн;
- Сумская область — от 230 до 265 грн;
- Тернопольская область — от 210 до 250 грн;
- Харьковская область — от 265 до 300 грн;
- Хмельницкая область — от 240 до 285 грн;
- Черкасская область — от 245 до 280 грн;
- Черновицкая область — от 240 до 275 грн;
- Черниговская область — от 245 до 265 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.
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