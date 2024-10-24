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Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг металлолома в конце октября

24 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 24 октября 2024 года
Выплавка металла. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на медь в Украине за прошедшую неделю остались практически неизменными, колеблясь на наблюдавшемся уровне ранее. Среди ключевых причин стабильности цен снижение глобального спроса из-за замедления темпов экономического роста в ведущих странах, а также положительные прогнозы по производству меди вследствие стабилизации поставок и восстановления производственных мощностей.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в октябре.

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Интересные факты о меди

Вот несколько интересных фактов о меди:

  • Древний металл. Медь была известна человечеству еще с 10 тысячелетия до нашей эры. Это один из первых металлов, которые начали использовать люди, сначала для изготовления орудий труда, а затем и ювелирных изделий.
  • Антимикробные свойства. Медь обладает природными антимикробными свойствами, что делает ее эффективной в борьбе со многими бактериями и вирусами. Это одна из причин, почему медные поверхности используются в медицинских учреждениях.
  • Лучший проводник электричества. Медь является вторым лучшим проводником электричества после серебра, что делает его идеальным материалом для электрических проводов и кабелей.
  • Разнообразие сплавов. Медь легко сплавляется с другими металлами, такими как цинк (для изготовления латуни) и олово (для бронзы), что расширяет его использование в различных отраслях промышленности.
  • Значение в растениеводстве. Медь является важным микроэлементом для растений, необходимым для их роста и развития. Она играет ключевую роль в процессах фотосинтеза и дыхания.
  • Использование монет. Медь исторически использовалась для изготовления монет. К примеру, первые римские монеты содержали значительное количество меди, а многие современные монеты также содержат медные сплавы.
  • Долговечность. Медь является очень стойким нержавеющим металлом. Она может выдерживать длительное использование и влияние разных погодных условий.
  • Культура и символика. Во многих культурах медь ассоциируется с богами и силой. В старом Египте медь была эмблемой жизни и возрождения.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине после российского вторжения остался только один крупный металлургический завод — "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Эксперт отметил, что большинство предприятий металлургической и горнообогатительной отрасли страны расположены на востоке, и их восстановление станет возможным только после окончания войны и обеспечения безопасности.

Он также добавил, что экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.

Цены на металлолом в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 24 октября 2024, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома.

  • Киевская область — от 230 до 260 грн;
  • Винницкая область — от 250 до 280 грн;
  • Днепропетровская область — от 220 до 250 грн;
  • Житомирская область — от 205 до 240 грн;
  • Закарпатская область — от 175 до 2500 грн;
  • Запорожская область — от 245 до 275 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 240 до 270 грн;
  • Кировоградская область — от 245 до 280 грн;
  • Львовская область — от 185 до 220 грн;
  • Николаевская область — от 255 до 305 грн;
  • Одесская область — от 255 до 290 грн;
  • Полтавская область — от 240 до 265 грн;
  • Сумская область — от 230 до 265 грн;
  • Тернопольская область — от 210 до 250 грн;
  • Харьковская область — от 265 до 300 грн;
  • Хмельницкая область — от 240 до 285 грн;
  • Черкасская область — от 245 до 280 грн;
  • Черновицкая область — от 240 до 275 грн;
  • Черниговская область — от 245 до 265 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.

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