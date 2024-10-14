Цены на медь на цветные металлы в Украине на 14 октября 2024 года

Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в октябре
На прошлой неделе цены на медь в Украине остались стабильными, несмотря на колебания на международных рынках. Основными причинами этого является сохранение высокого спроса в промышленности и ограничение поставок из ключевых стран-производителей.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в октябре.
Интересные факты о меди
Медь является одним из самых древних металлов, известных человечеству, и ее использование насчитывает тысячи лет. Она была впервые добыта примерно 10 тысяч лет назад, и по сей день остается незаменимым материалом во многих отраслях. Один из интересных фактов — медь не только хорошо проводит электричество, но и обладает антибактериальными свойствами. Это означает, что на поверхности меди бактерии и вирусы сохраняются меньше времени, чем на многих других материалах, что делает его полезным в медицинском оборудовании и сантехнике.
Еще один аспект, который делает медь особенно ценной, это ее способность к переработке. Этот металл можно переплавлять и использовать повторно без потери качества, что делает его экологически чистым материалом. Это особенно важно в условиях современного мира, где уменьшение отходов и рациональное использование ресурсов становятся все более актуальными. По оценкам, примерно 80% меди, добываемой с момента ее открытия, до сих пор находится в обращении, что подтверждает ее долговечность и практичность.
Какая ситуация с металлургией в Украине
По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине после российского вторжения остался только один крупный металлургический завод — "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Эксперт отметил, что большинство предприятий металлургической и горнообогатительной отрасли страны расположены на востоке, и их восстановление станет возможным только после окончания войны и обеспечения безопасности.
Он также добавил, что экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.
"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.
Цены на металлолом в Украине в октябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 14 октября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома.
- Киевская область — от 230 до 280 грн;
- Винницкая область — от 245 до 300 грн;
- Днепропетровская область — от 220 до 255 грн;
- Житомирская область — от 210 до 240 грн;
- Закарпатская область — от 195 до 300 грн;
- Запорожская область — от 245 до 270 грн;
- Ивано-Франковская область — от 245 до 270 грн;
- Кировоградская область — от 250 до 280 грн;
- Львовская область — от 195 до 250 грн;
- Николаевская область — от 255 до 305 грн;
- Одесская область — от 270 до 290 грн;
- Полтавская область — от 250 до 275 грн;
- Сумская область — от 230 до 260 грн;
- Тернопольская область — от 215 до 250 грн;
- Харьковская область — от 265 до 300 грн;
- Хмельницкая область — от 250 до 295 грн;
- Черкасская область — от 245 до 285 грн;
- Черновицкая область — от 245 до 275 грн;
- Черниговская область — от 240 до 260 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.
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