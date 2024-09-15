Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в сентябре arrow

Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в сентябре

15 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 15 сентября 2024 года
Выплавка металла. Фото: metals-hub.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю цены на медь в Украине претерпели незначительные изменения. В некоторых областях стоимость осталась стабильной, в то время как в других произошел небольшой рост. Причинами стали колебания спроса на металл, изменения в расходах на транспортировку, а также ситуация на мировом рынке цветных металлов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в сентябре.

Читайте также:

Интересные факты о меди

Медь известна своей отличной проводимостью электрического тока, что делает ее незаменимой в электротехнической промышленности. Этот металл используется для изготовления электрических проводов, кабелей и электронных компонентов. Оказывается, что медь была известна еще с античности: она использовалась для изготовления монет, инструментов и украшений.

Еще один интересный факт — медь обладает природными антибактериальными свойствами. Это означает, что на поверхности бактерии не могут долго существовать, что делает ее полезной для изготовления медицинских инструментов и даже поверхностей в больницах. Медь также используется в строительстве для производства крыш и водосточных систем благодаря своей стойкости к коррозии и эстетическому виду.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, война нанесла серьезный удар по металлургической промышленности Украины, разрушив около двух третей ее мощностей. Если в 2021 году украинские предприятия производили 21 млн тонн чугуна, то в 2023 году этот показатель сократился до 6 млн тонн. Подобное резкое понижение наблюдается и в производстве стали.

Он подчеркнул, что российское вторжение привело к значительному сокращению экспорта украинской металлургической продукции.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — сказал эксперт.

Цены на металлолом в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 15 сентября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 240 до 285 грн;
  • Винницкая область — от 235 до 270 грн;
  • Днепропетровская область — от 225 до 265 грн;
  • Житомирская область — от 210 до 240 грн;
  • Закарпатская область — от 215 до 240 грн;
  • Запорожская область — от 215 до 255 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 230 до 250 грн;
  • Кировоградская область — от 220 до 260 грн;
  • Львовская область — от 230 до 260 грн;
  • Николаевская область — от 225 до 260 грн;
  • Одесская область — от 240 до 260 грн;
  • Полтавская область — от 210 до 240 грн;
  • Сумская область — от 215 до 240 грн;
  • Тернопольская область — от 205 до 245 грн;
  • Харьковская область — от 250 до 280 грн;
  • Хмельницкая область — от 235 до 275 грн;
  • Черкасская область — от 230 до 265 грн;
  • Черновицкая область — от 235 до 260 грн;
  • Черниговская область — от 245 до 270 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.

цены в Украине цены вторсырье медь металл металлолом

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк отказывается менять валюту, которую сам выдал — детали жалобы

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в сентябре

06:30 Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит тонна зерна в сентябре

06:22 Министерство возвращения украинцев — что во Львове думают о такой инициативе правительства

06:10 Пенсионеры могут получить доплаты в размере 944,4 грн — кто имеет право

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

06:06 Бывшие топ-чиновники Британии призвали Стармера разрешить Украине наносить удары по РФ, — ST

06:01 Ощадбанк загоняет клиентов в искусственные долги — что известно

05:48 Лучше переждать дома — синоптики предупреждают о значительном ухудшении погоды в Одессе

05:44 США и Британия обеспокоены тем, что РФ делится ядерными секретами с Ираном, — Bloomberg

05:05 Большинство регионов будут заливать дожди — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сегодня

07:01 ПриватБанк отказывается менять валюту, которую сам выдал — детали жалобы

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в сентябре

06:30 Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит тонна зерна в сентябре

06:22 Министерство возвращения украинцев — что во Львове думают о такой инициативе правительства

06:10 Пенсионеры могут получить доплаты в размере 944,4 грн — кто имеет право

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

06:06 Бывшие топ-чиновники Британии призвали Стармера разрешить Украине наносить удары по РФ, — ST

06:01 Ощадбанк загоняет клиентов в искусственные долги — что известно

05:48 Лучше переждать дома — синоптики предупреждают о значительном ухудшении погоды в Одессе

05:44 США и Британия обеспокоены тем, что РФ делится ядерными секретами с Ираном, — Bloomberg

05:05 Большинство регионов будут заливать дожди — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сегодня

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации