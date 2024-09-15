Цены на медь и цветные металлы в Украине на 15 сентября 2024 года

Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в сентябре
За последнюю неделю цены на медь в Украине претерпели незначительные изменения. В некоторых областях стоимость осталась стабильной, в то время как в других произошел небольшой рост. Причинами стали колебания спроса на металл, изменения в расходах на транспортировку, а также ситуация на мировом рынке цветных металлов.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в сентябре.
Интересные факты о меди
Медь известна своей отличной проводимостью электрического тока, что делает ее незаменимой в электротехнической промышленности. Этот металл используется для изготовления электрических проводов, кабелей и электронных компонентов. Оказывается, что медь была известна еще с античности: она использовалась для изготовления монет, инструментов и украшений.
Еще один интересный факт — медь обладает природными антибактериальными свойствами. Это означает, что на поверхности бактерии не могут долго существовать, что делает ее полезной для изготовления медицинских инструментов и даже поверхностей в больницах. Медь также используется в строительстве для производства крыш и водосточных систем благодаря своей стойкости к коррозии и эстетическому виду.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, война нанесла серьезный удар по металлургической промышленности Украины, разрушив около двух третей ее мощностей. Если в 2021 году украинские предприятия производили 21 млн тонн чугуна, то в 2023 году этот показатель сократился до 6 млн тонн. Подобное резкое понижение наблюдается и в производстве стали.
Он подчеркнул, что российское вторжение привело к значительному сокращению экспорта украинской металлургической продукции.
"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — сказал эксперт.
Цены на металлолом в Украине в сентябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 15 сентября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 240 до 285 грн;
- Винницкая область — от 235 до 270 грн;
- Днепропетровская область — от 225 до 265 грн;
- Житомирская область — от 210 до 240 грн;
- Закарпатская область — от 215 до 240 грн;
- Запорожская область — от 215 до 255 грн;
- Ивано-Франковская область — от 230 до 250 грн;
- Кировоградская область — от 220 до 260 грн;
- Львовская область — от 230 до 260 грн;
- Николаевская область — от 225 до 260 грн;
- Одесская область — от 240 до 260 грн;
- Полтавская область — от 210 до 240 грн;
- Сумская область — от 215 до 240 грн;
- Тернопольская область — от 205 до 245 грн;
- Харьковская область — от 250 до 280 грн;
- Хмельницкая область — от 235 до 275 грн;
- Черкасская область — от 230 до 265 грн;
- Черновицкая область — от 235 до 260 грн;
- Черниговская область — от 245 до 270 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.
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