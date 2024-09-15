Цены на медь и цветные металлы в Украине на 15 сентября 2024 года

Выплавка металла. Фото: metals-hub.com

За последнюю неделю цены на медь в Украине претерпели незначительные изменения. В некоторых областях стоимость осталась стабильной, в то время как в других произошел небольшой рост. Причинами стали колебания спроса на металл, изменения в расходах на транспортировку, а также ситуация на мировом рынке цветных металлов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в сентябре.

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Интересные факты о меди

Медь известна своей отличной проводимостью электрического тока, что делает ее незаменимой в электротехнической промышленности. Этот металл используется для изготовления электрических проводов, кабелей и электронных компонентов. Оказывается, что медь была известна еще с античности: она использовалась для изготовления монет, инструментов и украшений.

Еще один интересный факт — медь обладает природными антибактериальными свойствами. Это означает, что на поверхности бактерии не могут долго существовать, что делает ее полезной для изготовления медицинских инструментов и даже поверхностей в больницах. Медь также используется в строительстве для производства крыш и водосточных систем благодаря своей стойкости к коррозии и эстетическому виду.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, война нанесла серьезный удар по металлургической промышленности Украины, разрушив около двух третей ее мощностей. Если в 2021 году украинские предприятия производили 21 млн тонн чугуна, то в 2023 году этот показатель сократился до 6 млн тонн. Подобное резкое понижение наблюдается и в производстве стали.

Он подчеркнул, что российское вторжение привело к значительному сокращению экспорта украинской металлургической продукции.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — сказал эксперт.

Цены на металлолом в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 15 сентября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 240 до 285 грн;

Винницкая область — от 235 до 270 грн;

Днепропетровская область — от 225 до 265 грн;

Житомирская область — от 210 до 240 грн;

Закарпатская область — от 215 до 240 грн;

Запорожская область — от 215 до 255 грн;

Ивано-Франковская область — от 230 до 250 грн;

Кировоградская область — от 220 до 260 грн;

Львовская область — от 230 до 260 грн;

Николаевская область — от 225 до 260 грн;

Одесская область — от 240 до 260 грн;

Полтавская область — от 210 до 240 грн;

Сумская область — от 215 до 240 грн;

Тернопольская область — от 205 до 245 грн;

Харьковская область — от 250 до 280 грн;

Хмельницкая область — от 235 до 275 грн;

Черкасская область — от 230 до 265 грн;

Черновицкая область — от 235 до 260 грн;

Черниговская область — от 245 до 270 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.