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Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в августе

26 августа 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 26 августа 2024 года
Работник сталелитейного цеха. Фото: пресс-служба металлургического комбината "Запорожсталь"
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на медь в Украине начали расти в конце августа из-за увеличения спроса на металл и повышения затрат на его добычу. Нарушение цепей поставок и рост цен на энергоносители также повлияли на подорожание меди на рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в августе.

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Куда выгоднее сдавать медь на лом

Медь — это металл с отличными электропроводными свойствами, широко используемый в различных отраслях промышленности. Она является важным компонентом для производства электрических проводов, кабелей, электронных устройств и различных конструкционных материалов. Благодаря своей коррозионной стойкости и долговечности медь также применяется в строительстве, машиностроении и в системах водоснабжения.

При сдаче меди на металлолом, важно выбирать надежного и выгодного покупателя. Рекомендуется обратиться к проверенным приемным пунктам, предлагающим конкурентные цены и обеспечивающим профессиональный подсчет веса и качества металла. Важно также проверить условия оплаты и возможность бесплатной транспортировки лома. Наличие сертификатов и положительные отзывы клиентов могут являться дополнительными показателями надежности компании, что обеспечит максимально выгодные условия для сдачи меди.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает функционировать в Украине, является завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения стабильной безопасности. Кроме того, экспорт металлургической продукции сейчас испытывает ограничения из-за использования украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.

Цены на лом меди в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 26 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 220 до 275 грн;
  • Винницкая область — от 225 до 275 грн;
  • Днепропетровская область — от 215 до 265 грн;
  • Житомирская область — от 230 до 275 грн;
  • Закарпатская область — от 230 до 280 грн;
  • Запорожская область — от 220 до 265 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 235 до 270 грн;
  • Кировоградская область — от 225 до 260 грн;
  • Львовская область — от 230 до 280 грн;
  • Николаевская область — от 215 до 260 грн;
  • Одесская область — от 250 до 280 грн;
  • Полтавская область — от 220 до 255 грн;
  • Сумская область — от 210 до 245 грн;
  • Тернопольская область — от 220 до 265 грн;
  • Харьковская область — от 250 до 290 грн;
  • Хмельницкая область — от 250 до 285 грн;
  • Черкасская область — от 235 до 275 грн;
  • Черновицкая область — от 220 до 260 грн;
  • Черниговская область — от 245 до 275 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на чермет, золото и латунь.

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