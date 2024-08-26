Цены на медь и цветные металлы в Украине на 26 августа 2024 года

Работник сталелитейного цеха. Фото: пресс-служба металлургического комбината "Запорожсталь"

Цены на медь в Украине начали расти в конце августа из-за увеличения спроса на металл и повышения затрат на его добычу. Нарушение цепей поставок и рост цен на энергоносители также повлияли на подорожание меди на рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в августе.

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Медь — это металл с отличными электропроводными свойствами, широко используемый в различных отраслях промышленности. Она является важным компонентом для производства электрических проводов, кабелей, электронных устройств и различных конструкционных материалов. Благодаря своей коррозионной стойкости и долговечности медь также применяется в строительстве, машиностроении и в системах водоснабжения.

При сдаче меди на металлолом, важно выбирать надежного и выгодного покупателя. Рекомендуется обратиться к проверенным приемным пунктам, предлагающим конкурентные цены и обеспечивающим профессиональный подсчет веса и качества металла. Важно также проверить условия оплаты и возможность бесплатной транспортировки лома. Наличие сертификатов и положительные отзывы клиентов могут являться дополнительными показателями надежности компании, что обеспечит максимально выгодные условия для сдачи меди.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает функционировать в Украине, является завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения стабильной безопасности. Кроме того, экспорт металлургической продукции сейчас испытывает ограничения из-за использования украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.

Цены на лом меди в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 26 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 220 до 275 грн;

Винницкая область — от 225 до 275 грн;

Днепропетровская область — от 215 до 265 грн;

Житомирская область — от 230 до 275 грн;

Закарпатская область — от 230 до 280 грн;

Запорожская область — от 220 до 265 грн;

Ивано-Франковская область — от 235 до 270 грн;

Кировоградская область — от 225 до 260 грн;

Львовская область — от 230 до 280 грн;

Николаевская область — от 215 до 260 грн;

Одесская область — от 250 до 280 грн;

Полтавская область — от 220 до 255 грн;

Сумская область — от 210 до 245 грн;

Тернопольская область — от 220 до 265 грн;

Харьковская область — от 250 до 290 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 285 грн;

Черкасская область — от 235 до 275 грн;

Черновицкая область — от 220 до 260 грн;

Черниговская область — от 245 до 275 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на чермет, золото и латунь.