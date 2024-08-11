Цены на медь и цветные металлы в Украине на 11 августа 2024 года

Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в августе
В августе цены на медь в Украине продолжают оставаться на высоком уровне, благодаря стабильному спросу со стороны строительства и промышленности. Ситуацию на рынке усложняют ограниченные поставки сырья из-за логистических проблем и роста затрат на производство.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в августе.
Как дороже сдать медь
Чтобы получить лучшую цену за сдачу меди, можно воспользоваться следующими советами:
- Сравните цены. Проверьте цены на медь в нескольких приемных пунктах и металлоломных компаниях. Это поможет найти наиболее выгодное предложение.
- Очистите медь от загрязнений. Чистота материала оказывает влияние на цену. Медь без посторонних примесей или пластиковых частей стоит дороже.
- Собирайте медь в больших количествах. Продавать лом большими партиями обычно выгоднее, чем небольшими объемами.
- Найдите специализированные компании. Некоторые компании могут предлагать более высокие цены для промышленного металлолома или имеют специальные программы для постоянных клиентов.
- Следите за рыночными трендами. Цены на металлы могут колебаться. Сдавайте медь, когда цены на рынке высоки.
- Храните медь правильно. Соблюдение условий хранения медных изделий может предотвратить их окисление и снижение качества, что повлияет на конечную цену.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он подчеркивает, что реальные инвестиции в восстановление украинской металлургии станут возможны только после победы Украины.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.
Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.
Цены на лом меди в Украине в августе
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 11 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 220 до 270 грн;
- Винницкая область — от 210 до 280 грн;
- Днепропетровская область — от 225 до 270 грн;
- Житомирская область — от 230 до 280 грн;
- Закарпатская область — от 230 до 270 грн;
- Запорожская область — от 220 до 260 грн;
- Ивано-Франковская область — от 240 до 295 грн;
- Кировоградская область — от 230 до 280 грн;
- Львовская область — от 230 до 275 грн;
- Николаевская область — от 220 до 280 грн;
- Одесская область — от 240 до 275 грн;
- Полтавская область — от 210 до 255 грн;
- Сумская область — от 200 до 260 грн;
- Тернопольская область — от 200 до 240 грн;
- Харьковская область — от 230 до 290 грн;
- Хмельницкая область — от 220 до 270 грн;
- Черкасская область — от 240 до 285 грн;
- Черновицкая область — от 220 до 270 грн;
- Черниговская область — от 240 до 290 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на алюминий, чермет и золото.
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