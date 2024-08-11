Цены на медь и цветные металлы в Украине на 11 августа 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

В августе цены на медь в Украине продолжают оставаться на высоком уровне, благодаря стабильному спросу со стороны строительства и промышленности. Ситуацию на рынке усложняют ограниченные поставки сырья из-за логистических проблем и роста затрат на производство.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в августе.

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Чтобы получить лучшую цену за сдачу меди, можно воспользоваться следующими советами:

Сравните цены. Проверьте цены на медь в нескольких приемных пунктах и металлоломных компаниях. Это поможет найти наиболее выгодное предложение.

Проверьте цены на медь в нескольких приемных пунктах и металлоломных компаниях. Это поможет найти наиболее выгодное предложение. Очистите медь от загрязнений. Чистота материала оказывает влияние на цену. Медь без посторонних примесей или пластиковых частей стоит дороже.

Чистота материала оказывает влияние на цену. Медь без посторонних примесей или пластиковых частей стоит дороже. Собирайте медь в больших количествах. Продавать лом большими партиями обычно выгоднее, чем небольшими объемами.

Продавать лом большими партиями обычно выгоднее, чем небольшими объемами. Найдите специализированные компании. Некоторые компании могут предлагать более высокие цены для промышленного металлолома или имеют специальные программы для постоянных клиентов.

Некоторые компании могут предлагать более высокие цены для промышленного металлолома или имеют специальные программы для постоянных клиентов. Следите за рыночными трендами. Цены на металлы могут колебаться. Сдавайте медь, когда цены на рынке высоки.

Цены на металлы могут колебаться. Сдавайте медь, когда цены на рынке высоки. Храните медь правильно. Соблюдение условий хранения медных изделий может предотвратить их окисление и снижение качества, что повлияет на конечную цену.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он подчеркивает, что реальные инвестиции в восстановление украинской металлургии станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на лом меди в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 11 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 220 до 270 грн;

Винницкая область — от 210 до 280 грн;

Днепропетровская область — от 225 до 270 грн;

Житомирская область — от 230 до 280 грн;

Закарпатская область — от 230 до 270 грн;

Запорожская область — от 220 до 260 грн;

Ивано-Франковская область — от 240 до 295 грн;

Кировоградская область — от 230 до 280 грн;

Львовская область — от 230 до 275 грн;

Николаевская область — от 220 до 280 грн;

Одесская область — от 240 до 275 грн;

Полтавская область — от 210 до 255 грн;

Сумская область — от 200 до 260 грн;

Тернопольская область — от 200 до 240 грн;

Харьковская область — от 230 до 290 грн;

Хмельницкая область — от 220 до 270 грн;

Черкасская область — от 240 до 285 грн;

Черновицкая область — от 220 до 270 грн;

Черниговская область — от 240 до 290 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на алюминий, чермет и золото.