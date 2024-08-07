Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній arrow

Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

7 серпня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 7 серпня 2024 року
Виробництво алюмінію. Фото: sumitomocorp.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Алюміній — третій за поширеністю елемент у земній корі. Цей метал відомий своєю легкістю, стійкістю до корозії, високою електро- та теплопровідністю, а також пластичністю. Завдяки цим характеристикам він широко використовується у будівництві, авіації, суднобудуванні, електротехніці та інших галузях. Алюміній також цінується за свою нетоксичність та здатність до нескінченного перероблення. Ресайклінг алюмінію дозволяє економити природні ресурси, знижувати рівень забруднення довкілля та скорочувати споживання енергії.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 7 серпня.

Читайте також:

Цікаві факти про алюміній

Виробництво алюмінію пов'язане з високими енерговитратами, тому виробники прагнуть розміщувати плавильні заводи в регіонах з доступною та недорогою електрикою. У середньому для виготовлення одного кілограма алюмінію необхідно близько 7 кілограмів нафтового еквівалента, тоді як на виробництво сталі потрібно приблизно 1,5 кілограма, а на пластик — близько 2 кілограмів.

Алюміній знаходить широке застосування в аерокосмічній промисловості. Наприклад, обтічні корпуси багатьох ракет і супутників найчастіше виготовляються з алюмінієвих сплавів.

За даними Міжнародної асоціації алюмінію, з 1995 року викиди вуглекислого газу в алюмінієвій промисловості знизилися майже на 40%. Це стало можливим завдяки переходу на відновлювані джерела енергії, підвищення енергоефективності та збільшення частки переробленого алюмінію, що сприяє зниженню викидів та зміцненню стійкості галузі.

Алюміній посідає третє місце за поширеністю серед елементів у земній корі, проте він не бере участі у метаболічних процесах живих організмів Він може легко віддавати електрони іншим елементам, тому є токсичним для живих істот, оскільки здатний утворювати сполуки з важливими молекулами, такими як ДНК та білки.

Лише деякі матеріали піддаються перероблюванню так само легко, як алюміній. На його ресайклінг потрібно лише 5% енергії порівняно з виробництвом первинного металу. Приблизно 75% всього алюмінію, що був вироблений протягом історії, й досі використовується людством.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, дві третини металургійної промисловості України серйозно постраждали через війну з Росією. 2021 року українські металургійні підприємства виробили 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей обсяг скоротився до 6 мільйонів тонн. Також сталося значне зниження виробництва сталі.

Пендзин також зазначив, що російське вторгнення призвело до скорочення експорту української металургійної продукції.

 "До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — додав експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 75 грн;

Вінницька область — від 40 до 65 грн;

Волинська область — 50 до 60 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 85 грн;

Житомирська область — від 45 до 55 грн;

Закарпатська область — від 50 до 65 грн;

Запорізька область — від 50 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 50 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 55 грн;

Львівська область — від 50 до 50 грн;

Миколаївська область — від 45 до 55 грн;

Одеська область — від 45 до 65 грн;

Полтавська область — від 40 до 55 грн;

Рівненська область — від 40 до 50 грн;

Сумська область — від 40 до 50 грн;

Тернопільська область  —  від 55 до 75 грн;

Харківська область —  від 45 до 70 грн;

Хмельницька область — від 45 до 55 грн;

Черкаська область — від 40 до 50 грн;

Чернівецька область — від 40 до 50 грн;

Чернігівська область — від 45 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідьчормет та золото.

гроші Україна ціни в Україні екологія вторсировина алюміній метал металобрухт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:59 Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки населення — що показують опитування

07:39 У Верховній Раді пояснили, як діяти, якщо ТЦК примусово саджають в автобус

07:21 На Закарпатті військовий відмовився виконувати наказ командира — як його покарав суд

07:14 На Київщині чути вибухи — в ОВА повідомили про роботу ППО по безпілотнику

07:01 ПриватБанк блокує рахунки українців за кордоном через скарги інших клієнтів

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:42 Вібрує та дає енергію — з'явилась незвичайна альтернатива вітрякам з лопатями

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

06:30 В Україні нестабільні ціни на ячмінь — скільки коштує 1 тонна зерна у серпні

06:30 Аспірантура на контракті — чи мають на неї право призовники

06:10 Мінімальні пенсії у 2024 році — які виплати мають отримувати українці

07:59 Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки населення — що показують опитування

07:39 У Верховній Раді пояснили, як діяти, якщо ТЦК примусово саджають в автобус

07:21 На Закарпатті військовий відмовився виконувати наказ командира — як його покарав суд

07:14 На Київщині чути вибухи — в ОВА повідомили про роботу ППО по безпілотнику

07:01 ПриватБанк блокує рахунки українців за кордоном через скарги інших клієнтів

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:42 Вібрує та дає енергію — з'явилась незвичайна альтернатива вітрякам з лопатями

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

06:30 В Україні нестабільні ціни на ячмінь — скільки коштує 1 тонна зерна у серпні

06:30 Аспірантура на контракті — чи мають на неї право призовники

06:10 Мінімальні пенсії у 2024 році — які виплати мають отримувати українці

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі