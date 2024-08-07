Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 7 серпня 2024 року

Виробництво алюмінію. Фото: sumitomocorp.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — третій за поширеністю елемент у земній корі. Цей метал відомий своєю легкістю, стійкістю до корозії, високою електро- та теплопровідністю, а також пластичністю. Завдяки цим характеристикам він широко використовується у будівництві, авіації, суднобудуванні, електротехніці та інших галузях. Алюміній також цінується за свою нетоксичність та здатність до нескінченного перероблення. Ресайклінг алюмінію дозволяє економити природні ресурси, знижувати рівень забруднення довкілля та скорочувати споживання енергії.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 7 серпня.

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Цікаві факти про алюміній

Виробництво алюмінію пов'язане з високими енерговитратами, тому виробники прагнуть розміщувати плавильні заводи в регіонах з доступною та недорогою електрикою. У середньому для виготовлення одного кілограма алюмінію необхідно близько 7 кілограмів нафтового еквівалента, тоді як на виробництво сталі потрібно приблизно 1,5 кілограма, а на пластик — близько 2 кілограмів.

Алюміній знаходить широке застосування в аерокосмічній промисловості. Наприклад, обтічні корпуси багатьох ракет і супутників найчастіше виготовляються з алюмінієвих сплавів.

За даними Міжнародної асоціації алюмінію, з 1995 року викиди вуглекислого газу в алюмінієвій промисловості знизилися майже на 40%. Це стало можливим завдяки переходу на відновлювані джерела енергії, підвищення енергоефективності та збільшення частки переробленого алюмінію, що сприяє зниженню викидів та зміцненню стійкості галузі.

Алюміній посідає третє місце за поширеністю серед елементів у земній корі, проте він не бере участі у метаболічних процесах живих організмів Він може легко віддавати електрони іншим елементам, тому є токсичним для живих істот, оскільки здатний утворювати сполуки з важливими молекулами, такими як ДНК та білки.

Лише деякі матеріали піддаються перероблюванню так само легко, як алюміній. На його ресайклінг потрібно лише 5% енергії порівняно з виробництвом первинного металу. Приблизно 75% всього алюмінію, що був вироблений протягом історії, й досі використовується людством.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, дві третини металургійної промисловості України серйозно постраждали через війну з Росією. 2021 року українські металургійні підприємства виробили 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей обсяг скоротився до 6 мільйонів тонн. Також сталося значне зниження виробництва сталі.

Пендзин також зазначив, що російське вторгнення призвело до скорочення експорту української металургійної продукції.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — додав експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 75 грн;

Вінницька область — від 40 до 65 грн;

Волинська область — 50 до 60 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 85 грн;

Житомирська область — від 45 до 55 грн;

Закарпатська область — від 50 до 65 грн;

Запорізька область — від 50 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 50 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 55 грн;

Львівська область — від 50 до 50 грн;

Миколаївська область — від 45 до 55 грн;

Одеська область — від 45 до 65 грн;

Полтавська область — від 40 до 55 грн;

Рівненська область — від 40 до 50 грн;

Сумська область — від 40 до 50 грн;

Тернопільська область — від 55 до 75 грн;

Харківська область — від 45 до 70 грн;

Хмельницька область — від 45 до 55 грн;

Черкаська область — від 40 до 50 грн;

Чернівецька область — від 40 до 50 грн;

Чернігівська область — від 45 до 55 грн.

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