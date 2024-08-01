Цены на медь и цветные металлы в Украине на 1 августа 2024 года

Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в августе
По состоянию на начало августа цены на медь в Украине остаются стабильно высокими, что делает сдачу медного лома выгодным делом. Такая ситуация объясняется высоким спросом на медь в промышленности и ограниченным предложением на рынке, вызванным как глобальными экономическими тенденциями, так и местными производственными вызовами.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в августе.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что единственным крупным металлургическим предприятием, продолжающим работать в Украине, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов находятся на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после окончания военных действий и обеспечения безопасности. Кроме того, экспорт металлургической продукции пока ограничен из-за использования украинского зернового коридора.
"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.
Где лучше сдавать медь на лом
Чтобы выгодно сдавать медь на лом, важно выбрать надежный пункт приема. Рекомендуется обращаться к проверенным компаниям с хорошей репутацией, предлагающим конкурентные цены. Для достижения максимальной прибыли следует очищать лом от примесей, таких как изоляция из кабелей, поскольку чистая медь оценивается выше.
Необходимо также сравнивать цены в нескольких пунктах приема перед окончательным решением. Важно проверить, что у компаний есть все необходимые лицензии и документы для легальной деятельности. Некоторые пункты приема могут предлагать услугу бесплатной транспортировки лома, что может сэкономить ваши расходы.
Цены на металлолом в Украине в августе
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 1 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 225 до 270 грн;
- Винницкая область — от 240 до 280 грн;
- Днепропетровская область — от 230 до 265 грн;
- Житомирская область — от 235 до 270 грн;
- Закарпатская область — от 250 до 280 грн;
- Запорожская область — от 230 до 270 грн;
- Ивано-Франковская область — от 240 до 270 грн;
- Кировоградская область — от 235 до 265 грн;
- Львовская область — от 230 до 265 грн;
- Николаевская область — от 220 до 265 грн;
- Одесская область — от 240 до 285 грн;
- Полтавская область — от 220 до 250 грн;
- Сумская область — от 225 до 260 грн;
- Тернопольская область — от 220 до 250 грн;
- Харьковская область — от 240 до 280 грн;
- Хмельницкая область — от 250 до 275 грн;
- Черкасская область — от 250 до 275 грн;
- Черновицкая область — от 235 до 265 грн;
- Черниговская область — от 250 до 285 грн.
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