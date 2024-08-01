Цены на медь и цветные металлы в Украине на 1 августа 2024 года

Работник сталелитейного цеха. Фото: пресс-служба металлургического комбината "Запорожсталь"

По состоянию на начало августа цены на медь в Украине остаются стабильно высокими, что делает сдачу медного лома выгодным делом. Такая ситуация объясняется высоким спросом на медь в промышленности и ограниченным предложением на рынке, вызванным как глобальными экономическими тенденциями, так и местными производственными вызовами.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в августе.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что единственным крупным металлургическим предприятием, продолжающим работать в Украине, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов находятся на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после окончания военных действий и обеспечения безопасности. Кроме того, экспорт металлургической продукции пока ограничен из-за использования украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.

Где лучше сдавать медь на лом

Чтобы выгодно сдавать медь на лом, важно выбрать надежный пункт приема. Рекомендуется обращаться к проверенным компаниям с хорошей репутацией, предлагающим конкурентные цены. Для достижения максимальной прибыли следует очищать лом от примесей, таких как изоляция из кабелей, поскольку чистая медь оценивается выше.

Необходимо также сравнивать цены в нескольких пунктах приема перед окончательным решением. Важно проверить, что у компаний есть все необходимые лицензии и документы для легальной деятельности. Некоторые пункты приема могут предлагать услугу бесплатной транспортировки лома, что может сэкономить ваши расходы.

Цены на металлолом в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 1 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 225 до 270 грн;

Винницкая область — от 240 до 280 грн;

Днепропетровская область — от 230 до 265 грн;

Житомирская область — от 235 до 270 грн;

Закарпатская область — от 250 до 280 грн;

Запорожская область — от 230 до 270 грн;

Ивано-Франковская область — от 240 до 270 грн;

Кировоградская область — от 235 до 265 грн;

Львовская область — от 230 до 265 грн;

Николаевская область — от 220 до 265 грн;

Одесская область — от 240 до 285 грн;

Полтавская область — от 220 до 250 грн;

Сумская область — от 225 до 260 грн;

Тернопольская область — от 220 до 250 грн;

Харьковская область — от 240 до 280 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 275 грн;

Черкасская область — от 250 до 275 грн;

Черновицкая область — от 235 до 265 грн;

Черниговская область — от 250 до 285 грн.

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