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Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июле

22 июля 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 22 июля 2024 года
Медноплавильный завод в Польше. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце июля цены на медный лом в Украине остаются стабильными и выгодными для сдачи. Это обусловлено стабильным спросом на медь в промышленности и ограниченным предложением, что обеспечивает выгодные условия для тех, кто планирует сдавать металлолом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июле.

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Куда выгодно сдавать медь на лом

Чтобы получить наилучшую выгоду, рекомендуется обращаться к крупным металлобазам или специализированным приемным пунктам, предлагающим конкурентные цены и прозрачные условия. Также выгодно рассмотреть промышленные предприятия, занимающиеся переработкой лома.

Также сдавать медь выгодно в:

  • Производственные компании, которые нуждаются в медном ломе для своих производственных процессов и часто предлагают конкурентные цены.
  • Рекуперационные центры, специализирующиеся на переработке электронных отходов и других источников медного лома, могут предложить выгодные условия.
  • Локальные приемные пункты, которые могут иметь специальные акции или повышенные ставки на лом в зависимости от текущего спроса.

Сравнение цен и условий в нескольких местах поможет найти лучшее предложение.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак уверен, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако эксперт отмечает, что говорить об иностранных инвестициях в возобновление украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.

Новак добавил, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на металлолом в Украине в июле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 22 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 220 до 290 грн;
  • Винницкая область — от 210 до 280 грн;
  • Днепропетровская область — от 220 до 260 грн;
  • Житомирская область — от 230 до 265 грн;
  • Закарпатская область — от 255 до 290 грн;
  • Запорожская область — от 205 до 280 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 250 до 275 грн;
  • Кировоградская область — от 230 до 265 грн;
  • Львовская область — от 230 до 265 грн;
  • Николаевская область — от 225 до 260 грн;
  • Одесская область — от 250 до 285 грн;
  • Полтавская область — от 210 до 255 грн;
  • Сумская область — от 205 до 235 грн;
  • Тернопольская область — от 200 до 240 грн;
  • Харьковская область — от 240 до 280 грн;
  • Хмельницкая область — от 250 до 270 грн;
  • Черкасская область — от 255 до 285 грн;
  • Черновицкая область — от 220 до 265 грн;
  • Черниговская область — от 250 до 270 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.

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