Цены на медь и цветные металлы в Украине на 22 июля 2024 года

Медноплавильный завод в Польше. Фото: Bloomberg

В конце июля цены на медный лом в Украине остаются стабильными и выгодными для сдачи. Это обусловлено стабильным спросом на медь в промышленности и ограниченным предложением, что обеспечивает выгодные условия для тех, кто планирует сдавать металлолом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июле.

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Чтобы получить наилучшую выгоду, рекомендуется обращаться к крупным металлобазам или специализированным приемным пунктам, предлагающим конкурентные цены и прозрачные условия. Также выгодно рассмотреть промышленные предприятия, занимающиеся переработкой лома.

Также сдавать медь выгодно в:

Производственные компании, которые нуждаются в медном ломе для своих производственных процессов и часто предлагают конкурентные цены.

Рекуперационные центры, специализирующиеся на переработке электронных отходов и других источников медного лома, могут предложить выгодные условия.

Локальные приемные пункты, которые могут иметь специальные акции или повышенные ставки на лом в зависимости от текущего спроса.

Сравнение цен и условий в нескольких местах поможет найти лучшее предложение.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак уверен, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако эксперт отмечает, что говорить об иностранных инвестициях в возобновление украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.

Новак добавил, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на металлолом в Украине в июле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 22 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 220 до 290 грн;

Винницкая область — от 210 до 280 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 260 грн;

Житомирская область — от 230 до 265 грн;

Закарпатская область — от 255 до 290 грн;

Запорожская область — от 205 до 280 грн;

Ивано-Франковская область — от 250 до 275 грн;

Кировоградская область — от 230 до 265 грн;

Львовская область — от 230 до 265 грн;

Николаевская область — от 225 до 260 грн;

Одесская область — от 250 до 285 грн;

Полтавская область — от 210 до 255 грн;

Сумская область — от 205 до 235 грн;

Тернопольская область — от 200 до 240 грн;

Харьковская область — от 240 до 280 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 270 грн;

Черкасская область — от 255 до 285 грн;

Черновицкая область — от 220 до 265 грн;

Черниговская область — от 250 до 270 грн.

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