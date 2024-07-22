Цены на медь и цветные металлы в Украине на 22 июля 2024 года

Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июле
В конце июля цены на медный лом в Украине остаются стабильными и выгодными для сдачи. Это обусловлено стабильным спросом на медь в промышленности и ограниченным предложением, что обеспечивает выгодные условия для тех, кто планирует сдавать металлолом.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июле.
Куда выгодно сдавать медь на лом
Чтобы получить наилучшую выгоду, рекомендуется обращаться к крупным металлобазам или специализированным приемным пунктам, предлагающим конкурентные цены и прозрачные условия. Также выгодно рассмотреть промышленные предприятия, занимающиеся переработкой лома.
Также сдавать медь выгодно в:
- Производственные компании, которые нуждаются в медном ломе для своих производственных процессов и часто предлагают конкурентные цены.
- Рекуперационные центры, специализирующиеся на переработке электронных отходов и других источников медного лома, могут предложить выгодные условия.
- Локальные приемные пункты, которые могут иметь специальные акции или повышенные ставки на лом в зависимости от текущего спроса.
Сравнение цен и условий в нескольких местах поможет найти лучшее предложение.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Экономист Андрей Новак уверен, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако эксперт отмечает, что говорить об иностранных инвестициях в возобновление украинской металлургии можно будет только после победы Украины.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.
Новак добавил, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.
Цены на металлолом в Украине в июле
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 22 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 220 до 290 грн;
- Винницкая область — от 210 до 280 грн;
- Днепропетровская область — от 220 до 260 грн;
- Житомирская область — от 230 до 265 грн;
- Закарпатская область — от 255 до 290 грн;
- Запорожская область — от 205 до 280 грн;
- Ивано-Франковская область — от 250 до 275 грн;
- Кировоградская область — от 230 до 265 грн;
- Львовская область — от 230 до 265 грн;
- Николаевская область — от 225 до 260 грн;
- Одесская область — от 250 до 285 грн;
- Полтавская область — от 210 до 255 грн;
- Сумская область — от 205 до 235 грн;
- Тернопольская область — от 200 до 240 грн;
- Харьковская область — от 240 до 280 грн;
- Хмельницкая область — от 250 до 270 грн;
- Черкасская область — от 255 до 285 грн;
- Черновицкая область — от 220 до 265 грн;
- Черниговская область — от 250 до 270 грн.
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