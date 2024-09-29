Цены на медь и цветные металлы в Украине на 29 сентября 2024 года

Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце сентября
В конце сентября цены на медь в Украине остаются стабильными, что делает этот металл одним из самых выгодных для сдачи на металлолом. Основными причинами стабильности цен является рост спроса на медь в промышленности, а также ограниченное предложение на мировых рынках, что способствует поддержанию стоимости этого металла на уровне выгодном для продавцов.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в конце сентября.
Интересные факты про медь
Медь — это один из древнейших металлов, используемый человеком. Ее история насчитывает тысячи лет, ведь она была неотъемлемой частью развития цивилизаций. Благодаря своей отличной проводимости электричества этот металл стал ключевым элементом в электротехнике и электронике. Сегодня около 60% всей добываемой меди идет на изготовление электрических кабелей, что подчеркивает ее важность в современном мире.
Помимо своих технических характеристик медь также имеет биологическое значение для человека. Она является важным микроэлементом, необходимым для производства эритроцитов и поддержания здоровья нервной системы. Интересно, что этот металл также демонстрирует антимикробные свойства, благодаря чему используется в медицинских учреждениях для уменьшения риска инфекций. К примеру, медные поверхности в больницах помогают уничтожать бактерии, что делает их важными в борьбе за безопасность пациентов. Эти многочисленные свойства делают медь не только полезной, но и незаменимой в разных сферах жизни.
Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине
Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его мнению, обсуждать реальные иностранные вложения в восстановление металлургической отрасли Украины можно только после ее победы.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — подчеркнул эксперт.
Новак также добавил, что для восстановления украинской металлургической промышленности в послевоенный период потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.
Цены на металлолом в Украине в сентябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди на 29 сентября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома.
- Киевская область — от 240 до 280 грн;
- Винницкая область — от 235 до 285 грн;
- Днепропетровская область — от 230 до 260 грн;
- Житомирская область — от 245 до 270 грн;
- Закарпатская область — от 265 до 300 грн;
- Запорожская область — от 235 до 275 грн;
- Ивано-Франковская область — от 240 до 265 грн;
- Кировоградская область — от 255 до 280 грн;
- Львовская область — от 255 до 280 грн;
- Николаевская область — от 275 до 300 грн;
- Одесская область — от 255 до 270 грн;
- Полтавская область — от 255 до 270 грн;
- Сумская область — от 235 до 255 грн;
- Тернопольская область — от 215 до 250 грн;
- Харьковская область — от 260 до 315 грн;
- Хмельницкая область — от 255 до 275 грн;
- Черкасская область — от 245 до 275 грн;
- Черновицкая область — от 245 до 270 грн;
- Черниговская область — от 240 до 265 грн.
Напомним, мы говорили, сколько в сентябре стоит золото в Украине. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.
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