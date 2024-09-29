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Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце сентября

29 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 29 сентября 2024 года
Выплавка металла. Фото: iStock
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце сентября цены на медь в Украине остаются стабильными, что делает этот металл одним из самых выгодных для сдачи на металлолом. Основными причинами стабильности цен является рост спроса на медь в промышленности, а также ограниченное предложение на мировых рынках, что способствует поддержанию стоимости этого металла на уровне выгодном для продавцов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в конце сентября.

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Интересные факты про медь

Медь — это один из древнейших металлов, используемый человеком. Ее история насчитывает тысячи лет, ведь она была неотъемлемой частью развития цивилизаций. Благодаря своей отличной проводимости электричества этот металл стал ключевым элементом в электротехнике и электронике. Сегодня около 60% всей добываемой меди идет на изготовление электрических кабелей, что подчеркивает ее важность в современном мире.

Помимо своих технических характеристик медь также имеет биологическое значение для человека. Она является важным микроэлементом, необходимым для производства эритроцитов и поддержания здоровья нервной системы. Интересно, что этот металл также демонстрирует антимикробные свойства, благодаря чему используется в медицинских учреждениях для уменьшения риска инфекций. К примеру, медные поверхности в больницах помогают уничтожать бактерии, что делает их важными в борьбе за безопасность пациентов. Эти многочисленные свойства делают медь не только полезной, но и незаменимой в разных сферах жизни.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его мнению, обсуждать реальные иностранные вложения в восстановление металлургической отрасли Украины можно только после ее победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — подчеркнул эксперт.

Новак также добавил, что для восстановления украинской металлургической промышленности в послевоенный период потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на металлолом в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди на 29 сентября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома.

  • Киевская область — от 240 до 280 грн;
  • Винницкая область — от 235 до 285 грн;
  • Днепропетровская область — от 230 до 260 грн;
  • Житомирская область — от 245 до 270 грн;
  • Закарпатская область — от 265 до 300 грн;
  • Запорожская область — от 235 до 275 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 240 до 265 грн;
  • Кировоградская область — от 255 до 280 грн;
  • Львовская область — от 255 до 280 грн;
  • Николаевская область — от 275 до 300 грн;
  • Одесская область — от 255 до 270 грн;
  • Полтавская область — от 255 до 270 грн;
  • Сумская область — от 235 до 255 грн;
  • Тернопольская область — от 215 до 250 грн;
  • Харьковская область — от 260 до 315 грн;
  • Хмельницкая область — от 255 до 275 грн;
  • Черкасская область — от 245 до 275 грн;
  • Черновицкая область — от 245 до 270 грн;
  • Черниговская область — от 240 до 265 грн.

Напомним, мы говорили, сколько в сентябре стоит золото в Украине. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.

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