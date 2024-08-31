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Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці серпня

31 серпня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 31 серпня 2024 року
Обробка металу. Фото: JP/Ruslan Sangadji
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на мідь в Україні почали знижуватися наприкінці серпня. Фахівці пов'язують це з падінням попиту на внутрішньому ринку та коливанням світових котирувань на метали.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні наприкінці серпня.

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Як вигідно здати мідь на брухт

Мідь — це один із найбільш цінних металів, який широко використовується в електротехніці, будівництві та інших галузях. Вона має відмінну електропровідність, корозійну стійкість і довговічність, що робить її важливою для виробництва кабелів, електроніки, труб і багатьох інших виробів. Через ці властивості мідь користується стабільним попитом на ринку, а її вторинна переробка є вигідною як для економіки, так і для навколишнього середовища.

Щоб правильно здати мідь на брухт, важливо спочатку підготувати її. Очистіть метал від ізоляції, бруду та інших домішок — чиста мідь оцінюється значно вище. Перед тим як обрати пункт прийому, дізнайтеся про поточні ціни на мідь у кількох точках, щоб отримати найвигіднішу пропозицію. Крім того, зберігайте чеки та документи про здачу металу, адже це може бути важливо у випадку перевірок або для податкової звітності.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав експерт.

Новак також додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 31 серпня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 210 до 255 грн;
  • Вінницька область — від 210 до 265 грн;
  • Дніпропетровська область — від 210 до 260 грн;
  • Житомирська область — від 220 до 260 грн;
  • Закарпатська область — від 220 до 255 грн;
  • Запорізька область — від 210 до 250 грн;
  • Івано-Франківська область — від 230 до 250 грн;
  • Кіровоградська область — від 220 до 250 грн;
  • Львівська область — від 220 до 260 грн;
  • Миколаївська область — від 210 до 240 грн;
  • Одеська область — від 225 до 260 грн;
  • Полтавська область — від 210 до 250 грн;
  • Сумська область — від 200 до 230 грн;
  • Тернопільська область — від 210 до 240 грн;
  • Харківська область — від 240 до 270 грн;
  • Хмельницька область — від 240 до 270 грн;
  • Черкаська область — від 215 до 260 грн;
  • Чернівецька область — від 210 до 230 грн;
  • Чернігівська область — від 230 до 260 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на чорний метал, золото та латунь.

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