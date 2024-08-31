Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 31 серпня 2024 року

Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці серпня
Ціни на мідь в Україні почали знижуватися наприкінці серпня. Фахівці пов'язують це з падінням попиту на внутрішньому ринку та коливанням світових котирувань на метали.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні наприкінці серпня.
Як вигідно здати мідь на брухт
Мідь — це один із найбільш цінних металів, який широко використовується в електротехніці, будівництві та інших галузях. Вона має відмінну електропровідність, корозійну стійкість і довговічність, що робить її важливою для виробництва кабелів, електроніки, труб і багатьох інших виробів. Через ці властивості мідь користується стабільним попитом на ринку, а її вторинна переробка є вигідною як для економіки, так і для навколишнього середовища.
Щоб правильно здати мідь на брухт, важливо спочатку підготувати її. Очистіть метал від ізоляції, бруду та інших домішок — чиста мідь оцінюється значно вище. Перед тим як обрати пункт прийому, дізнайтеся про поточні ціни на мідь у кількох точках, щоб отримати найвигіднішу пропозицію. Крім того, зберігайте чеки та документи про здачу металу, адже це може бути важливо у випадку перевірок або для податкової звітності.
Яка ситуація з металургією в Україні
За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав експерт.
Новак також додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.
Ціни на брухт міді в Україні у серпні
Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 31 серпня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 210 до 255 грн;
- Вінницька область — від 210 до 265 грн;
- Дніпропетровська область — від 210 до 260 грн;
- Житомирська область — від 220 до 260 грн;
- Закарпатська область — від 220 до 255 грн;
- Запорізька область — від 210 до 250 грн;
- Івано-Франківська область — від 230 до 250 грн;
- Кіровоградська область — від 220 до 250 грн;
- Львівська область — від 220 до 260 грн;
- Миколаївська область — від 210 до 240 грн;
- Одеська область — від 225 до 260 грн;
- Полтавська область — від 210 до 250 грн;
- Сумська область — від 200 до 230 грн;
- Тернопільська область — від 210 до 240 грн;
- Харківська область — від 240 до 270 грн;
- Хмельницька область — від 240 до 270 грн;
- Черкаська область — від 215 до 260 грн;
- Чернівецька область — від 210 до 230 грн;
- Чернігівська область — від 230 до 260 грн.
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