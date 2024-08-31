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Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце августа

31 августа 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 31 августа 2024 года
Обработка металлов. Фото: JP/Ruslan Sangadji
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на медь в Украине начали снижаться в конце августа. Специалисты увязывают это с падением спроса на внутреннем рынке и колебанием мировых котировок на металлы.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в конце августа.

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Как выгодно сдать медь на лом

Медь — это один из наиболее ценных металлов, широко используемый в электротехнике, строительстве и других отраслях. Она обладает отличной электропроводностью, коррозионной стойкостью и долговечностью, что делает ее важной для производства кабелей, электроники, труб и многих других изделий. Из-за этих свойств медь пользуется стабильным спросом на рынке, а ее вторичная переработка выгодна как для экономики, так и для окружающей среды.

Чтобы правильно сдать медь на лом, важно сначала подготовить ее. Очистите металл от изоляции, грязи и других примесей – чистая медь оценивается значительно выше. Перед тем как выбрать пункт приема, узнайте текущие цены на медь в нескольких точках, чтобы получить самое выгодное предложение. Кроме того, храните чеки и документы о сдаче металла, ведь это может быть важно в случае проверок или налоговой отчетности.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал эксперт.

Новак также добавил, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на лом меди в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 31 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 210 до 255 грн;
  • Винницкая область — от 210 до 265 грн;
  • Днепропетровская область — от 210 до 260 грн;
  • Житомирская область — от 220 до 260 грн;
  • Закарпатская область — от 220 до 255 грн;
  • Запорожская область — от 210 до 250 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 230 до 250 грн;
  • Кировоградская область — от 220 до 250 грн;
  • Львовская область — от 220 до 260 грн;
  • Николаевская область — от 210 до 240 грн;
  • Одесская область — от 225 до 260 грн;
  • Полтавская область — от 210 до 250 грн;
  • Сумская область — от 200 до 230 грн;
  • Тернопольская область — от 210 до 240 грн;
  • Харьковская область — от 240 до 270 грн;
  • Хмельницкая область — от 240 до 270 грн;
  • Черкасская область — от 215 до 260 грн;
  • Черновицкая область — от 210 до 230 грн;
  • Черниговская область — от 230 до 260 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на черный металл, золото и латунь.

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