Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 30 серпня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Ціни на чорний метал в Україні залишилися стабільними протягом останнього тижня, незважаючи на коливання на міжнародних ринках. Основні причини такої ситуації — це стабільний попит на металургійну продукцію всередині країни та відносно невеликі зміни в курсі валют. Водночас, відсутність значних змін у вартості сировини та затримки в постачанні також сприяли збереженню цін на попередньому рівні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні 30 серпня.

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Здача брухту чорного металу буде найбільш вигідною, якщо звертатися до спеціалізованих приймальних пунктів. Ці пункти зазвичай пропонують найвищі ринкові ціни завдяки своєму обладнанню, яке включає сучасні вагові та сортувальні системи для точного визначення вартості металу. Багато з таких пунктів також забезпечують послуги з транспортування, що особливо зручно для тих, хто здає великі обсяги брухту.

Іншим привабливим варіантом є здача брухту безпосередньо на металургійні заводи. Завдяки потребі у високоякісній сировині для виробництва ці підприємства часто пропонують більш вигідні ціни. Металургійні заводи зазвичай мають власні пункти приймання та переробки, що сприяє швидкості і зручності процесу здачі. Крім того, деякі заводи укладають довгострокові контракти з постачальниками, що забезпечує стабільний дохід і додаткові переваги для тих, хто регулярно здає брухт.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

Олег Пендзин з Економічного дискусійного клубу підкреслив, що війна з Росією завдала критичного удару по металургійній промисловості України. У 2021 році українські підприємства виготовляли 21 мільйон тонн чавуну, проте до 2023 року цей обсяг зменшився до 6 мільйонів тонн. Зокрема, спостерігається суттєве зниження виробництва сталі, що яскраво демонструє масштаб проблем, з якими стикається галузь внаслідок воєнних дій.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тонн, у 2023 році — 1 мільйон", — додав експерт.

Ціни на чормет в Україні у серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;

Сумська область — від 3 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

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