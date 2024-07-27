Цены на медь и цветные металлы в Украине на 27 июля 2024 года

Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце июля
В конце июля цены на медный лом в Украине продолжают оставаться стабильными и выгодными для сдачи. Такая ситуация обусловлена постоянным спросом на медь в промышленности и ограниченным предложением, что создает благоприятные условия для тех, кто намерен сдавать металлолом.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июле.
Какая ситуация с металлургией в Украине
По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, единственное крупное металлургическое предприятие, которое продолжает свою деятельность в Украине, — это завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Эксперт подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности. Он также добавил, что экспорт металлургической продукции в настоящее время ограничен из-за украинского зернового коридора.
"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.
Где лучше сдавать медь на лом
Цены на медный лом могут варьироваться в зависимости от рынка и компании, занимающейся его приемом. Чтобы найти лучшее место для сдачи меди, рекомендуется:
- Сравнить цены в местных приемных пунктах. Проверьте несколько пунктов приема утиля в вашей области и узнайте, какие предлагают самую высокую цену за медь.
- Обратиться в крупные металлургические компании. Они часто имеют большие объемы закупок и могут предложить выгодные условия для сдачи.
- Используйте онлайн-платформы. Некоторые сервисы позволяют сравнивать цены на лом, чтобы найти лучшее предложение.
- Обратиться в специализированные фирмы. Фирмы, специализирующиеся на закупке и переработке лома, часто имеют конкурентные цены.
- Проверить отзывы. Изучите отзывы о компаниях или пунктах приема, чтобы узнать их репутацию и надежность.
Цены на лом меди в Украине в июле
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 27 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 220 до 270 грн;
- Винницкая область — от 230 до 280 грн;
- Днепропетровская область — от 220 до 265 грн;
- Житомирская область — от 230 до 270 грн;
- Закарпатская область — от 250 до 270 грн;
- Запорожская область — от 215 до 270 грн;
- Ивано-Франковская область — от 250 до 270 грн;
- Кировоградская область — от 230 до 265 грн;
- Львовская область — от 235 до 265 грн;
- Николаевская область — от 220 до 260 грн;
- Одесская область — от 250 до 285 грн;
- Полтавская область — от 210 до 255 грн;
- Сумская область — от 215 до 240 грн;
- Тернопольская область — от 210 до 240 грн;
- Харьковская область — от 240 до 280 грн;
- Хмельницкая область — от 250 до 270 грн;
- Черкасская область — от 250 до 275 грн;
- Черновицкая область — от 230 до 265 грн;
- Черниговская область — от 250 до 280 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.
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