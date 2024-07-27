Цены на медь и цветные металлы в Украине на 27 июля 2024 года

Сталевар в Запорожье. Фото: ZPRZ.CITY

В конце июля цены на медный лом в Украине продолжают оставаться стабильными и выгодными для сдачи. Такая ситуация обусловлена постоянным спросом на медь в промышленности и ограниченным предложением, что создает благоприятные условия для тех, кто намерен сдавать металлолом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июле.

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По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, единственное крупное металлургическое предприятие, которое продолжает свою деятельность в Украине, — это завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Эксперт подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности. Он также добавил, что экспорт металлургической продукции в настоящее время ограничен из-за украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.

Где лучше сдавать медь на лом

Цены на медный лом могут варьироваться в зависимости от рынка и компании, занимающейся его приемом. Чтобы найти лучшее место для сдачи меди, рекомендуется:

Сравнить цены в местных приемных пунктах. Проверьте несколько пунктов приема утиля в вашей области и узнайте, какие предлагают самую высокую цену за медь.

Проверьте несколько пунктов приема утиля в вашей области и узнайте, какие предлагают самую высокую цену за медь. Обратиться в крупные металлургические компании. Они часто имеют большие объемы закупок и могут предложить выгодные условия для сдачи.

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Цены на лом меди в Украине в июле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 27 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 220 до 270 грн;

Винницкая область — от 230 до 280 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 265 грн;

Житомирская область — от 230 до 270 грн;

Закарпатская область — от 250 до 270 грн;

Запорожская область — от 215 до 270 грн;

Ивано-Франковская область — от 250 до 270 грн;

Кировоградская область — от 230 до 265 грн;

Львовская область — от 235 до 265 грн;

Николаевская область — от 220 до 260 грн;

Одесская область — от 250 до 285 грн;

Полтавская область — от 210 до 255 грн;

Сумская область — от 215 до 240 грн;

Тернопольская область — от 210 до 240 грн;

Харьковская область — от 240 до 280 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 270 грн;

Черкасская область — от 250 до 275 грн;

Черновицкая область — от 230 до 265 грн;

Черниговская область — от 250 до 280 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.