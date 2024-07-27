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Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце июля

27 июля 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 27 июля 2024 года
Сталевар в Запорожье. Фото: ZPRZ.CITY
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце июля цены на медный лом в Украине продолжают оставаться стабильными и выгодными для сдачи. Такая ситуация обусловлена постоянным спросом на медь в промышленности и ограниченным предложением, что создает благоприятные условия для тех, кто намерен сдавать металлолом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июле.

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Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, единственное крупное металлургическое предприятие, которое продолжает свою деятельность в Украине, — это завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Эксперт подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности. Он также добавил, что экспорт металлургической продукции в настоящее время ограничен из-за украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.

Где лучше сдавать медь на лом

Цены на медный лом могут варьироваться в зависимости от рынка и компании, занимающейся его приемом. Чтобы найти лучшее место для сдачи меди, рекомендуется:

  • Сравнить цены в местных приемных пунктах. Проверьте несколько пунктов приема утиля в вашей области и узнайте, какие предлагают самую высокую цену за медь.
  • Обратиться в крупные металлургические компании. Они часто имеют большие объемы закупок и могут предложить выгодные условия для сдачи.
  • Используйте онлайн-платформы. Некоторые сервисы позволяют сравнивать цены на лом, чтобы найти лучшее предложение.
  • Обратиться в специализированные фирмы. Фирмы, специализирующиеся на закупке и переработке лома, часто имеют конкурентные цены.
  • Проверить отзывы. Изучите отзывы о компаниях или пунктах приема, чтобы узнать их репутацию и надежность.

Цены на лом меди в Украине в июле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 27 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 220 до 270 грн;
  • Винницкая область — от 230 до 280 грн;
  • Днепропетровская область — от 220 до 265 грн;
  • Житомирская область — от 230 до 270 грн;
  • Закарпатская область — от 250 до 270 грн;
  • Запорожская область — от 215 до 270 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 250 до 270 грн;
  • Кировоградская область — от 230 до 265 грн;
  • Львовская область — от 235 до 265 грн;
  • Николаевская область — от 220 до 260 грн;
  • Одесская область — от 250 до 285 грн;
  • Полтавская область — от 210 до 255 грн;
  • Сумская область — от 215 до 240 грн;
  • Тернопольская область — от 210 до 240 грн;
  • Харьковская область — от 240 до 280 грн;
  • Хмельницкая область — от 250 до 270 грн;
  • Черкасская область — от 250 до 275 грн;
  • Черновицкая область — от 230 до 265 грн;
  • Черниговская область — от 250 до 280 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.

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