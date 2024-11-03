Цены на медь и цветные металлы в Украине на 3 ноября 2024 года

Обработка меди. Фото: Bloomberg

В начале ноября цены на медь в Украине остаются стабильными, что объясняется сбалансированным спросом и предложением на рынке, а также относительно низким уровнем волатильности на мировых товарных биржах. Влияние на ценовую ситуацию также оказывают растущие производственные мощности местных металлургических предприятий, обеспечивающие постоянный объем снабжения.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в начале ноября.

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Интересные факты о меди

Медь — один из старейших металлов, известных человечеству. Она была использована еще в древности, когда человек начал обрабатывать металлы. Археологи обнаружили медные артефакты, датированные более 10 тысяч лет назад, что свидетельствует о том, что медь была популярной еще в неолите. Сегодня этот металл продолжает оставаться важнейшим материалом в современной промышленности.

Еще одним интересным фактом является то, что медь обладает отличными электропроводящими свойствами, что делает ее идеальным материалом для электрических проводов и кабелей. Медь производится так, чтобы обеспечить максимальную эффективность в передаче электроэнергии, что делает ее незаменимой в электротехнике. Многие электронные устройства, от смартфонов до компьютеров, содержат этот металл в своих внутренних компонентах.

Кроме того, медь обладает антибактериальными свойствами. Исследования показывают, что поверхность металла может уничтожать до 99% бактерий через несколько часов контакта. Это свойство делает медь полезным в медицинских учреждениях и производствах, где необходимо поддерживать чистоту и предотвращать распространение инфекций.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу в Украине, является завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов находятся на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также отметил, что экспорт металлургической продукции в настоящее время ограничивается украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — добавил эксперт.

Цены на лом меди в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди на 3 ноября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома.

Киевская область — от 240 до 290 грн;

Винницкая область — от 220 до 260 грн;

Днепропетровская область — от 215 до 255 грн;

Житомирская область — от 215 до 240 грн;

Закарпатская область — от 225 до 285 грн;

Запорожская область — от 225 до 280 грн;

Ивано-Франковская область — от 220 до 280 грн;

Кировоградская область — от 230 до 280 грн;

Львовская область — от 195 до 235 грн;

Николаевская область — от 245 до 300 грн;

Одесская область — от 260 до 290 грн;

Полтавская область — от 255 до 280 грн;

Сумская область — от 235 до 260 грн;

Тернопольская область — от 225 до 250 грн;

Харьковская область — от 265 до 320 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 290 грн;

Черкасская область — от 245 до 270 грн;

Черновицкая область — от 245 до 280 грн;

Черниговская область — от 240 до 265 грн.

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