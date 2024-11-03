Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на медь в ноябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине arrow

Цены на медь в ноябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине

3 ноября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 3 ноября 2024 года
Обработка меди. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В начале ноября цены на медь в Украине остаются стабильными, что объясняется сбалансированным спросом и предложением на рынке, а также относительно низким уровнем волатильности на мировых товарных биржах. Влияние на ценовую ситуацию также оказывают растущие производственные мощности местных металлургических предприятий, обеспечивающие постоянный объем снабжения.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в начале ноября.

Читайте также:

Интересные факты о меди

Медь — один из старейших металлов, известных человечеству. Она была использована еще в древности, когда человек начал обрабатывать металлы. Археологи обнаружили медные артефакты, датированные более 10 тысяч лет назад, что свидетельствует о том, что медь была популярной еще в неолите. Сегодня этот металл продолжает оставаться важнейшим материалом в современной промышленности.

Еще одним интересным фактом является то, что медь обладает отличными электропроводящими свойствами, что делает ее идеальным материалом для электрических проводов и кабелей. Медь производится так, чтобы обеспечить максимальную эффективность в передаче электроэнергии, что делает ее незаменимой в электротехнике. Многие электронные устройства, от смартфонов до компьютеров, содержат этот металл в своих внутренних компонентах.

Кроме того, медь обладает антибактериальными свойствами. Исследования показывают, что поверхность металла может уничтожать до 99% бактерий через несколько часов контакта. Это свойство делает медь полезным в медицинских учреждениях и производствах, где необходимо поддерживать чистоту и предотвращать распространение инфекций.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу в Украине, является завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов находятся на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также отметил, что экспорт металлургической продукции в настоящее время ограничивается украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — добавил эксперт.

Цены на лом меди в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди на 3 ноября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома.

  • Киевская область — от 240 до 290 грн;
  • Винницкая область — от 220 до 260 грн;
  • Днепропетровская область — от 215 до 255 грн;
  • Житомирская область — от 215 до 240 грн;
  • Закарпатская область — от 225 до 285 грн;
  • Запорожская область — от 225 до 280 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 220 до 280 грн;
  • Кировоградская область — от 230 до 280 грн;
  • Львовская область — от 195 до 235 грн;
  • Николаевская область — от 245 до 300 грн;
  • Одесская область — от 260 до 290 грн;
  • Полтавская область — от 255 до 280 грн;
  • Сумская область — от 235 до 260 грн;
  • Тернопольская область — от 225 до 250 грн;
  • Харьковская область — от 265 до 320 грн;
  • Хмельницкая область — от 250 до 290 грн;
  • Черкасская область — от 245 до 270 грн;
  • Черновицкая область — от 245 до 280 грн;
  • Черниговская область — от 240 до 265 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на алюминий, чермет и золото.

металлолом цены в Украине металл деньги медь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 В Чернигове женщина похитила из магазина куртку — приговор суда

08:01 Южная Корея может увеличить помощь Украине, — ISW

07:44 В Киеве упали обломки беспилотника — фото последствий

07:30 Повестки с задержкой по почте — могут ли за них штрафовать

07:21 В Харькове судили монаха-рецидивиста — выманивал в церкви деньги

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

07:15 Стало известно, попал ли Довбик в заявку на следующий матч Ромы

07:01 Клиенты ПриватБанка не могут снять деньги за границей — детали

06:40 Цены на медь в ноябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:30 Выплаты родственникам на похорон воина — размер денежной помощи

06:30 Цены на кукурузу — сколько стоит зерно в начале ноября

08:02 В Чернигове женщина похитила из магазина куртку — приговор суда

08:01 Южная Корея может увеличить помощь Украине, — ISW

07:44 В Киеве упали обломки беспилотника — фото последствий

07:30 Повестки с задержкой по почте — могут ли за них штрафовать

07:21 В Харькове судили монаха-рецидивиста — выманивал в церкви деньги

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

07:15 Стало известно, попал ли Довбик в заявку на следующий матч Ромы

07:01 Клиенты ПриватБанка не могут снять деньги за границей — детали

06:40 Цены на медь в ноябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:30 Выплаты родственникам на похорон воина — размер денежной помощи

06:30 Цены на кукурузу — сколько стоит зерно в начале ноября

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд