Цены на медь и цветные металлы в Украине на 13 ноября 2024 года

Производство латуни. Фото: wsj.net

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь играет немаловажную роль в нашей повседневной жизни. Она обладает антимикробными свойствами, высокой пластичностью, стойкостью к коррозии и считается лучшим промышленным металлом для передачи электрической и тепловой энергии. Будучи одним из древнейших металлов в мире, медь благодаря уникальным свойствам оказалась незаменимой для цифрового и экологического будущего.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 13 ноября.

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Интересные факты о меди

Медь — один из первых металлов, которые использовали человечество. Ее применение длится более 10 тысяч лет. Древние цивилизации, такие как египтяне и месопотамцы использовали медь для изготовления инструментов, оружия и украшений. Этот металл сыграл ключевую роль в развитии металлургии в бронзовом веке, когда его сплавляли с оловом для получения бронзы — еще более прочного материала.

Медь часто называют "вечным металлом" благодаря ее исключительной долговечности, переработке и минимальной деградации со временем. Этот металл отличается непревзойденной стойкостью: устойчив к коррозии и сохраняет свои свойства даже при интенсивной эксплуатации. К примеру, древние медные артефакты находят в отличном состоянии, что наглядно демонстрирует поразительную долговечность этого металла.

Во многих странах, как в прошлом, так и сейчас, монеты часто изготовляют из меди или медных сплавов. Этот материал крепкий и имеет привлекательный внешний вид.

Медь считается гибким, но при этом стабильным металлом, благодаря чему она применяется в разных конструктивных целях. Ее можно встретить в составе гвоздей, скоб, электроинструментов, а также в кондиционерах.

Медь обладает естественными антибактериальными свойствами. Латунные дверные ручки, перила и накладки для общественных мест помогают предотвратить распространение бактерий.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил интерес иностранных инвесторов к разным секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его словам, реальные инвестиции в возобновление украинской металлургии со стороны зарубежных инвесторов станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — заявил эксперт.

Новак также добавил, что для возрождения металлургической отрасли после окончания боевых действий потребуется финансирование в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на медь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 13 ноября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 150 до 185 грн;

Винницкая область — от 140 до 175 грн;

Волынская область — от 140 до 175 грн;

Днепропетровская область — от 140 до 180 грн;

Житомирская область — от 135 до 165 грн;

Закарпатская область — от 135 до 160 грн;

Запорожская область — от 145 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 165 грн;

Кировоградская область — от 135 до 160 грн;

Львовская область — от 135 до 160 грн;

Николаевская область — от 135 до 165 грн;

Одесская область — от 145 до 185 грн;

Полтавская область — от 130 до 170 грн;

Ровенская область — от 140 до 160 грн;

Сумская область – от 135 до 160 грн;

Тернопольская область — от 135 до 165 грн;

Харьковская область — от 145 до 185 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 165 грн;

Черкасская область — от 140 до 175 грн;

Черновицкая область — от 145 до 165 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.