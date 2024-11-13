Цены на медь и цветные металлы в Украине на 13 ноября 2024 года

Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине
Медь играет немаловажную роль в нашей повседневной жизни. Она обладает антимикробными свойствами, высокой пластичностью, стойкостью к коррозии и считается лучшим промышленным металлом для передачи электрической и тепловой энергии. Будучи одним из древнейших металлов в мире, медь благодаря уникальным свойствам оказалась незаменимой для цифрового и экологического будущего.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 13 ноября.
Интересные факты о меди
Медь — один из первых металлов, которые использовали человечество. Ее применение длится более 10 тысяч лет. Древние цивилизации, такие как египтяне и месопотамцы использовали медь для изготовления инструментов, оружия и украшений. Этот металл сыграл ключевую роль в развитии металлургии в бронзовом веке, когда его сплавляли с оловом для получения бронзы — еще более прочного материала.
Медь часто называют "вечным металлом" благодаря ее исключительной долговечности, переработке и минимальной деградации со временем. Этот металл отличается непревзойденной стойкостью: устойчив к коррозии и сохраняет свои свойства даже при интенсивной эксплуатации. К примеру, древние медные артефакты находят в отличном состоянии, что наглядно демонстрирует поразительную долговечность этого металла.
Во многих странах, как в прошлом, так и сейчас, монеты часто изготовляют из меди или медных сплавов. Этот материал крепкий и имеет привлекательный внешний вид.
Медь считается гибким, но при этом стабильным металлом, благодаря чему она применяется в разных конструктивных целях. Ее можно встретить в составе гвоздей, скоб, электроинструментов, а также в кондиционерах.
Медь обладает естественными антибактериальными свойствами. Латунные дверные ручки, перила и накладки для общественных мест помогают предотвратить распространение бактерий.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Экономист Андрей Новак отметил интерес иностранных инвесторов к разным секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его словам, реальные инвестиции в возобновление украинской металлургии со стороны зарубежных инвесторов станут возможны только после победы Украины.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — заявил эксперт.
Новак также добавил, что для возрождения металлургической отрасли после окончания боевых действий потребуется финансирование в размере десятков миллиардов долларов.
Цены на медь в Украине в ноябре
Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 13 ноября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:
Киевская область — от 150 до 185 грн;
Винницкая область — от 140 до 175 грн;
Волынская область — от 140 до 175 грн;
Днепропетровская область — от 140 до 180 грн;
Житомирская область — от 135 до 165 грн;
Закарпатская область — от 135 до 160 грн;
Запорожская область — от 145 до 180 грн;
Ивано-Франковская область — от 140 до 165 грн;
Кировоградская область — от 135 до 160 грн;
Львовская область — от 135 до 160 грн;
Николаевская область — от 135 до 165 грн;
Одесская область — от 145 до 185 грн;
Полтавская область — от 130 до 170 грн;
Ровенская область — от 140 до 160 грн;
Сумская область – от 135 до 160 грн;
Тернопольская область — от 135 до 165 грн;
Харьковская область — от 145 до 185 грн;
Хмельницкая область — от 135 до 165 грн;
Черкасская область — от 140 до 175 грн;
Черновицкая область — от 145 до 165 грн;
Черниговская область — от 145 до 170 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.
Читайте Новини.LIVE!