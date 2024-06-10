Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 10 червня 2024 року

Виплавка міді. Фото: Serbia Zijin Copper

У червні ціни на мідь в Україні залишаються стабільно високими завдяки стійкому попиту з боку будівельної та промислової галузей. Додатковий вплив на ринок чинять обмежена пропозиція сировини через логістичні труднощі та підвищені витрати на виробництво..

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у червні.

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На думку економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав експерт.

Він додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Де можна найдорожче здати брухт міді

Найвищий прибуток за брухт міді можна отримати у великих містах, де попит на вторинні метали є вищим, а конкуренція між приймальними пунктами – жорсткішою.

Ось ТОП-3 міста для здачі мідного брухту в Україні:

Київ. У столиці України можна отримати найвищі ціни за мідний брухт завдяки великому попиту та численним приймальним пунктам, які змагаються між собою. Тут розташовані головні офіси багатьох компаній, що займаються переробкою металів, а також велика кількість будівельних та промислових об'єктів, що забезпечують стабільний попит на мідь. Одеса є важливим центром торгівлі та переробки вторинних металів. Завдяки стратегічному розташуванню на узбережжі Чорного моря, тут зосереджено багато підприємств, які займаються експортом та імпортом мідного брухту. Конкуренція серед приймальних пунктів забезпечує високі ціни для здавачів. Львів також є важливим промисловим центром. Тут активно розвивається інфраструктура, а попит на мідь з боку будівельних та виробничих підприємств залишається стабільно високим. Завдяки цьому, здати мідний брухт у Львові можна за вигідними цінами.

Також високі ціни за металобрухт пропонують у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі. Ціни можуть варіюватися залежно від конкретного пункту прийому, обсягу та якості брухту.

Ціни на брухт міді в Україні у червні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 10 червня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 240 до 270 грн;

Вінницька область — від 195 до 230 грн;

Дніпропетровська область — від 195 до 245 грн;

Житомирська область — від 180 до 225 грн;

Закарпатська область — від 180 до 220 грн;

Запорізька область — від 190 до 255 грн;

Івано-Франківська область — від 185 до 230 грн;

Кіровоградська область — від 180 до 205 грн;

Львівська область — від 190 до 220 грн;

Миколаївська область — від 190 до 230 грн;

Одеська область — від 190 до 250 грн;

Полтавська область — від 180 до 230 грн;

Сумська область — від 170 до 225 грн;

Тернопільська область — від 185 до 215 грн;

Харківська область — від 205 до 255 грн;

Хмельницька область — від 190 до 230 грн;

Черкаська область — від 195 до 235 грн;

Чернівецька область — від 185 до 220 грн;

Чернігівська область — від 195 до 230 грн.

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