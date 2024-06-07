Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 7 червня 2024 року

Ціни на латунь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у червні
На українському ринку металобрухту ціни на латунь підтримуються на стабільно високому рівні. Це пояснюється постійним попитом на цей матеріал у виробництві різноманітних товарів. Надмірне зростання цін спостерігається через збільшення вартості сировини та обмежену пропозицію на ринку.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у червні.
У яких містах України можна найдорожче здати латунь на брухт
В Україні у багатьох містах можна здати латунь на брухт, але ціни можуть відрізнятися в залежності від регіону та конкретного пункту прийому. Зазвичай ціни на металобрухт визначаються національними біржами металів та відображають загальні тенденції на ринку.
Ось у яких містах України можна найдорожче здати латунь на брухт:
- Київ — столиця України, де ціни на металобрухт можуть бути високі через великий попит і конкуренцію.
- Львів — одне з найбільших міст України, де також можна очікувати високі ціни через активність ринку та попит на металобрухт.
- Харків — ще одне велике місто, де ціни на латунний брухт можуть бути високими через розвинену промисловість та попит на метали.
- Одеса — велике місто на півдні України, де також можна здати латунь на брухт за високу ціну через активність портового міста та наявність великої кількості промислових підприємств.
- Дніпро — ще один важливий індустріальний центр, де можна очікувати високі ціни на металобрухт через розвинену промисловість та попит на метали.
Яка ситуація з металургією в Україні
За думкою економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх галузей української економіки, особливо металургії. Проте питання про іноземні інвестиції у відновлення української металургії буде актуальним лише після завершення конфлікту на сході України.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав він.
Експерт відзначив, що для відновлення української металургійної промисловості після війни будуть необхідні інвестиції на десятки мільярдів доларів.
Ціни на латунь в Україні у червні
Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 130 до 155 грн;
- Вінницька область — від 140 до 165 грн;
- Волинська область — від 125 до 145 грн;
- Дніпропетровська область — від 115 до 145 грн;
- Житомирська область — від 110 до 150 грн;
- Закарпатська область — від 130 до 165 грн;
- Запорізька область — від 125 до 150 грн;
- Івано-Франківська область — від 120 до 145 грн;
- Кіровоградська область — від 110 до 135 грн;
- Львівська область — від 115 до 145 грн;
- Миколаївська область — від 125 до 165 грн;
- Одеська область — від 125 до 160 грн;
- Полтавська область — від 135 до 160 грн;
- Рівненська область — від 125 до 145 грн;
- Сумська область — від 115 до 135 грн;
- Тернопільська область — від 125 до 140 грн;
- Харківська область — від 120 до 145 грн;
- Хмельницька область — від 120 до 145 грн;
- Черкаська область — від 125 до 150 грн;
- Чернівецька область — від 115 до 130 грн;
- Чернігівська область — від 120 до 150 грн.
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