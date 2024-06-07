Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 7 червня 2024 року

Обробка металу. Фото: Reuters

На українському ринку металобрухту ціни на латунь підтримуються на стабільно високому рівні. Це пояснюється постійним попитом на цей матеріал у виробництві різноманітних товарів. Надмірне зростання цін спостерігається через збільшення вартості сировини та обмежену пропозицію на ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у червні.

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У яких містах України можна найдорожче здати латунь на брухт

В Україні у багатьох містах можна здати латунь на брухт, але ціни можуть відрізнятися в залежності від регіону та конкретного пункту прийому. Зазвичай ціни на металобрухт визначаються національними біржами металів та відображають загальні тенденції на ринку.

Ось у яких містах України можна найдорожче здати латунь на брухт:

Київ — столиця України, де ціни на металобрухт можуть бути високі через великий попит і конкуренцію.

— столиця України, де ціни на металобрухт можуть бути високі через великий попит і конкуренцію. Львів — одне з найбільших міст України, де також можна очікувати високі ціни через активність ринку та попит на металобрухт.

— одне з найбільших міст України, де також можна очікувати високі ціни через активність ринку та попит на металобрухт. Харків — ще одне велике місто, де ціни на латунний брухт можуть бути високими через розвинену промисловість та попит на метали.

— ще одне велике місто, де ціни на латунний брухт можуть бути високими через розвинену промисловість та попит на метали. Одеса — велике місто на півдні України, де також можна здати латунь на брухт за високу ціну через активність портового міста та наявність великої кількості промислових підприємств.

— велике місто на півдні України, де також можна здати латунь на брухт за високу ціну через активність портового міста та наявність великої кількості промислових підприємств. Дніпро — ще один важливий індустріальний центр, де можна очікувати високі ціни на металобрухт через розвинену промисловість та попит на метали.

Яка ситуація з металургією в Україні

За думкою економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх галузей української економіки, особливо металургії. Проте питання про іноземні інвестиції у відновлення української металургії буде актуальним лише після завершення конфлікту на сході України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав він.

Експерт відзначив, що для відновлення української металургійної промисловості після війни будуть необхідні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у червні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 130 до 155 грн;

Вінницька область — від 140 до 165 грн;

Волинська область — від 125 до 145 грн;

Дніпропетровська область — від 115 до 145 грн;

Житомирська область — від 110 до 150 грн;

Закарпатська область — від 130 до 165 грн;

Запорізька область — від 125 до 150 грн;

Івано-Франківська область — від 120 до 145 грн;

Кіровоградська область — від 110 до 135 грн;

Львівська область — від 115 до 145 грн;

Миколаївська область — від 125 до 165 грн;

Одеська область — від 125 до 160 грн;

Полтавська область — від 135 до 160 грн;

Рівненська область — від 125 до 145 грн;

Сумська область — від 115 до 135 грн;

Тернопільська область — від 125 до 140 грн;

Харківська область — від 120 до 145 грн;

Хмельницька область — від 120 до 145 грн;

Черкаська область — від 125 до 150 грн;

Чернівецька область — від 115 до 130 грн;

Чернігівська область — від 120 до 150 грн.

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