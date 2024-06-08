Ціна за 1 г золота в Україні станом на 8 червня 2024 року

Золоті злитки. Фото: УНІАН

Вартість золота продовжує зростати, демонструючи стабільний підйом цін за останні дні. Основними причинами такого зростання є геополітична нестабільність та зниження довіри до традиційних валют. Інвестори активно вкладаються в дорогоцінні метали, шукаючи надійні способи збереження капіталу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у червні.

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Цікаві факти про золото

Золото, одне з найдавніших і найцінніших металів у світі, має багату історію та багато цікавих фактів. Відомо, що перші згадки про використання золота сягають понад 5 тисяч років тому. Стародавні єгиптяни використовували цей дорогоцінний метал для створення ювелірних прикрас, фараони ж ховалися з великими запасами цього дорогоцінного металу. У давні часи золото було символом багатства і влади, його використовували як валюту та для обміну товарами.

Ще одним цікавим фактом є те, що золото є неймовірно рідкісним металом. На кожен мільйон тонн земної кори припадає лише близько 0,004 г цього дорогоцінного металу. Більшість золота, яке ми використовуємо сьогодні, було видобуто за останні 150 років. І хоча золото має високу вартість, його також використовують у різних галузях, таких як електроніка, медицина та космічна промисловість. Наприклад, цей дорогоцінний метал використовують в електронних пристроях через його високу провідність і корозійну стійкість.

Куди можна найдорожче здати золото

Найдорожче здати золото можна в кількох основних місцях:

Ювелірні магазини. Багато ювелірних магазинів купують золото для переплавки та виготовлення нових виробів. Вони можуть запропонувати високу ціну, особливо якщо ваші золоті прикраси мають художню цінність.

Багато ювелірних магазинів купують золото для переплавки та виготовлення нових виробів. Вони можуть запропонувати високу ціну, особливо якщо ваші золоті прикраси мають художню цінність. Ломбардні магазини. Ломбарди часто купують золото за ринковими цінами. Це зручний варіант, оскільки ви можете швидко отримати готівку, проте ціни можуть варіюватися в залежності від ломбарду.

Ломбарди часто купують золото за ринковими цінами. Це зручний варіант, оскільки ви можете швидко отримати готівку, проте ціни можуть варіюватися в залежності від ломбарду. Онлайн-платформи. Сьогодні існує багато онлайн-платформ, де можна продати золото за конкурентними цінами. Серед популярних платформ — eBay, а також спеціалізовані сайти з купівлі-продажу дорогоцінних металів. Важливо перевірити репутацію продавця і порівняти пропозиції, щоб отримати найкращу ціну.

Сьогодні існує багато онлайн-платформ, де можна продати золото за конкурентними цінами. Серед популярних платформ — eBay, а також спеціалізовані сайти з купівлі-продажу дорогоцінних металів. Важливо перевірити репутацію продавця і порівняти пропозиції, щоб отримати найкращу ціну. Банки та фінансові установи. Деякі банки пропонують послуги з купівлі золота. Вони часто пропонують справедливу ринкову ціну та надійність угоди.

Деякі банки пропонують послуги з купівлі золота. Вони часто пропонують справедливу ринкову ціну та надійність угоди. Аукціони. Якщо у вас є унікальні або антикварні золоті вироби, ви можете розглянути можливість їх продажу на аукціоні. Це може бути найвигіднішим варіантом, якщо ви знайдете колекціонерів, готових заплатити за унікальність та історичну цінність вашого золота.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 015,96грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 006,91 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 985,80 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 994,27 грн/грам.

375 проба: 1 119,68 грн/грам.

500 проба: 1 492,90 грн/грам.

583 проба: 1 740,72 грн/грам.

585 проба: 1 746,69 грн/грам.

750 проба: 2 239,35 грн/грам.

900 проба: 2 687,22 грн/грам.

916 проба: 2 734,99 грн/грам.

958 проба: 2 860,40 грн/грам.

999 проба: 2 982,81 грн/грам.

999,9 проба: 2 985,50 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 985 грн/грам.

375 проба: 1 275 грн/грам.

500 проба: 1 735 грн/грам.

583 проба: 1 910 грн/грам.

585 проба: 1 925 грн/грам.

750 проба: 2 345 грн/грам.

900 проба: 3 055 грн/грам.

916 проба: 3 140 грн/грам.

958 проба: 3 320 грн/грам.

999 проба: 3 330 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на мідь, латунь та чорний метал.