Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 9 червня 2024 року

Ціни на чормет в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у червні
Ціна чорного металу в Україні трохи зросла з початку червня через збільшення попиту. Зараз здавати чормет на брухт дуже вигідно, оскільки ціни на нього стабільно високі.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у червні.
Де в Україні найдорожче приймають брухт чормету
Найдорожче брухт чорного металу можна здати в основних промислових центрах країни. Це зумовлено розвиненою інфраструктурою для прийому та переробки металобрухту, а також високим попитом на сировину для металургійних підприємств. Ось список міст, де ціни на брухт чорного металу найвищі:
- Київ — столиця України, де завдяки великій кількості промислових підприємств та переробних заводів, брухт чорного металу приймають за найвищими цінами.
- Дніпро — велике промислове місто, відоме своєю металургійною галуззю. Тут знаходяться численні приймальні пункти, які пропонують вигідні умови для здачі металобрухту.
- Харків — ще один великий промисловий центр з високим попитом на чорний метал, що забезпечує конкурентоспроможні ціни на брухт.
- Одеса — портове місто, де розвинена логістика сприяє високим цінам на брухт чорного металу, завдяки можливості експорту сировини.
- Львів — західноукраїнське місто з розвиненою промисловістю, де також приймають металобрухт за вигідними цінами.
У цих містах приймальні пункти металобрухту забезпечують не тільки високі ціни, але й зручні умови для здачі, що робить процес вигідним для здавачів.
Яка зараз ситуація з металургією в Україні
За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Проте експерт зазначив, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав він.
Новак додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.
Ціни на чормет в Україні у червні
Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:
- Київська область — від 5 грн до 7 грн;
- Вінницька область — від 4,5 грн до 6 грн;
- Дніпропетровська область — від 5 грн до 6 грн;
- Житомирська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;
- Закарпатська область — від 3 грн до 5,5 грн;
- Запорізька область — від 5 грн до 7,5 грн;
- Івано-Франківська область — від 3 грн до 6,5 грн;
- Кіровоградська область — від 3,5 грн до 7,5 грн;
- Львівська область — від 5 грн до 7 грн;
- Миколаївська область — від 3,5 грн до 6 грн;
- Одеська область — від 4 грн до 7 грн;
- Полтавська область — від 3,5 грн до 6 грн;
- Сумська область — від 4,5 до 7 грн;
- Тернопільська область — від 3,5 грн до 5 грн;
- Харківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;
- Хмельницька область — від 3,5 грн до 5 грн;
- Черкаська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;
- Чернівецька область — від 4 грн до 6 грн;
- Чернігівська область — від 3,5 грн до 6 грн.
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