Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 9 червня 2024 року

Виплавка металу у ливарному цеху. Фото: УНІАН

Ціна чорного металу в Україні трохи зросла з початку червня через збільшення попиту. Зараз здавати чормет на брухт дуже вигідно, оскільки ціни на нього стабільно високі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у червні.

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Де в Україні найдорожче приймають брухт чормету

Найдорожче брухт чорного металу можна здати в основних промислових центрах країни. Це зумовлено розвиненою інфраструктурою для прийому та переробки металобрухту, а також високим попитом на сировину для металургійних підприємств. Ось список міст, де ціни на брухт чорного металу найвищі:

Київ — столиця України, де завдяки великій кількості промислових підприємств та переробних заводів, брухт чорного металу приймають за найвищими цінами. Дніпро — велике промислове місто, відоме своєю металургійною галуззю. Тут знаходяться численні приймальні пункти, які пропонують вигідні умови для здачі металобрухту. Харків — ще один великий промисловий центр з високим попитом на чорний метал, що забезпечує конкурентоспроможні ціни на брухт. Одеса — портове місто, де розвинена логістика сприяє високим цінам на брухт чорного металу, завдяки можливості експорту сировини. Львів — західноукраїнське місто з розвиненою промисловістю, де також приймають металобрухт за вигідними цінами.

У цих містах приймальні пункти металобрухту забезпечують не тільки високі ціни, але й зручні умови для здачі, що робить процес вигідним для здавачів.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Проте експерт зазначив, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав він.

Новак додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на чормет в Україні у червні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 5 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 7,5 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 6,5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 7,5 грн;

Львівська область — від 5 грн до 7 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Одеська область — від 4 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Сумська область — від 4,5 до 7 грн;

Тернопільська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 6 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 6 грн.

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