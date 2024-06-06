Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 6 червня 2024 року

Обробка металу. Фото: Bloomberg

Ринок металобрухту в Україні залишається стабільним, демонструючи високий рівень активності. У червні ціни на алюміній тримаються на стабільно високому рівні, що зумовлено обмеженими поставками сировини та високим попитом у промисловому секторі. Незважаючи на виклики, галузь продовжує приносити значні прибутки, забезпечуючи стабільний дохід для підприємців та бізнесу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 6 червня.

Читайте також:

Цікаві факти про алюміній

Алюміній — це унікальний метал, який знаходить широке застосування у різних галузях завдяки своїм особливостям. Він є одним з найлегших металів, але при цьому володіє високою міцністю, що робить його ідеальним матеріалом для виробництва літаків, автомобілів та інших транспортних засобів. Алюміній також відомий своєю високою корозійною стійкістю, завдяки тонкому оксидному шару на його поверхні, що захищає метал від впливу навколишнього середовища.

Окрім того, алюміній дуже економічний для переробки — його переробка вимагає лише близько 5% енергії, потрібної для виробництва нового алюмінію з руди. Це робить його одним з найбільш вигідних металів для переробки. Алюмінієві сплави також відомі своєю високою теплопровідністю та електропровідністю, тому вони широко використовуються у виробництві електричних проводів та радіаторів.

У якому місті України можна найдорожче здати алюміній на брухт

Найвищі ціни за алюміній на брухт зазвичай пропонують великі міста та промислові центри, де попит на цей метал є найбільшим. В Україні такими містами є:

Київ — столиця країни з великою кількістю підприємств і заводів, де попит на алюміній завжди високий. Одеса — портове місто з розвиненою інфраструктурою для експорту металобрухту. Дніпро — промисловий центр з багатьма металургійними підприємствами. Харків — велике місто з численними заводами та підприємствами. Львів — зростаючий промисловий та економічний центр заходу України.

Щоб отримати найвищу ціну за алюміній на брухт, рекомендується звернутися до кількох приймальних пунктів та порівняти їх пропозиції. Крім того, варто звертати увагу на умови прийому, зокрема на вимоги до якості та стану металу.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх галузей української економіки, включаючи металургію. Однак він відзначає, що розмови про іноземні інвестиції у відновлення української металургійної промисловості можуть відбутися лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав експерт.

Новак додав, що для відновлення металургійного виробництва в Україні після війни буде потрібно значне фінансування на рівні десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у червні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 65 до 85 грн;

Вінницька область — від 50 до 70 грн;

Волинська область — 45 до 65 грн;

Дніпропетровська область — від 50 до 75 грн;

Житомирська область — від 45 до 65 грн;

Закарпатська область — від 40 до 60 грн;

Запорізька область — від 45 до 60 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 60 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;

Львівська область — від 30 до 50 грн;

Миколаївська область — від 45 до 60 грн;

Одеська область — від 45 до 65 грн;

Полтавська область — від 40 до 65 грн;

Рівненська область — від 45 до 60 грн;

Сумська область — від 35 до 60 грн;

Тернопільська область — від 45 до 65 грн;

Харківська область — від 40 до 65 грн;

Хмельницька область — від 30 до 55 грн;

Черкаська область — від 40 до 65 грн;

Чернівецька область — від 45 до 70 грн;

Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на мідь, золото та чорний метал.