Цены на медь и цветные металлы в Украине на 10 июня 2024 года

Выплавка меди. Фото: Serbia Zijin Copper

В июне цены на медь в Украине остаются стабильно высокими из-за устойчивого спроса со стороны строительной и промышленной отраслей. Дополнительное влияние на рынок оказывают ограниченное предложение сырья из-за логистических трудностей и повышенных затрат на производство.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июне.

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По мнению экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал эксперт.

Он добавил, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Где можно дороже всего сдать лом меди

Наивысшую прибыль за лом меди можно получить в крупных городах, где спрос на вторичные металлы выше, а конкуренция между приемными пунктами — более жесткой.

Вот ТОП-3 города для сдачи медного лома в Украине:

Киев. В столице Украины можно получить самые высокие цены за медный лом благодаря большому спросу и многочисленным приемным пунктам, соревнующимся между собой. Здесь расположены головные офисы многих компаний, занимающихся переработкой металлов, а также множество строительных и промышленных объектов, обеспечивающих стабильный спрос на медь. Одесса является важнейшим центром торговли и переработки вторичных металлов. Благодаря стратегическому расположению на побережье Черного моря здесь сосредоточено много предприятий, занимающихся экспортом и импортом медного лома. Конкуренция в приемных пунктах обеспечивает высокие цены для сдатчиков. Львов также является важным промышленным центром. Здесь активно развивается инфраструктура, а спрос на медь со стороны строительных и производственных предприятий остается стабильно высоким. Благодаря этому, сдать медный лом во Львове можно по выгодным ценам.

Также высокие цены за металлолом предлагают в Днепре, Харькове и Запорожье. Цены могут варьироваться в зависимости от конкретного пункта приема, объема и качества лома.

Цены на металлолом в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 10 июня 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 240 до 270 грн;

Винницкая область — от 195 до 230 грн;

Днепропетровская область — от 195 до 245 грн;

Житомирская область — от 180 до 225 грн;

Закарпатская область — от 180 до 220 грн;

Запорожская область — от 190 до 255 грн;

Ивано-Франковская область — от 185 до 230 грн;

Кировоградская область — от 180 до 205 грн;

Львовская область — от 190 до 220 грн;

Николаевская область — от 190 до 230 грн;

Одесская область — от 190 до 250 грн;

Полтавская область — от 180 до 230 грн;

Сумская область — от 170 до 225 грн;

Тернопольская область — от 185 до 215 грн;

Харьковская область — от 205 до 255 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 230 грн;

Черкасская область — от 195 до 235 грн;

Черновицкая область — от 185 до 220 грн;

Черниговская область — от 195 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в июне. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и золото.