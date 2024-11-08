Цены на медь и цветные металлы в Украине на 8 ноября 2024 года

Завод по переработке меди. Фото: China Daily

Цены на медь в Украине в начале ноября показали небольшой рост в нескольких регионах. Это повышение, по словам экспертов, частично обусловлено ужесточением спроса на сырье со стороны местных производителей, а также изменением ситуации на международных рынках, что влияет на импортную стоимость меди.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в начале ноября.

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Как выгодно сдать медь на лом

Чтобы выгодно сдать медь на лом, следует тщательно подготовить материал перед сдачей. Для начала отсортируйте металл по качеству: чистая медь без примесей оценивается значительно выше, чем смешанная или обгоревшая. Отделите ее от других металлов и компонентов, ведь это поможет получить более выгодную цену. Очистка от изоляции или краски также повысит стоимость, поскольку ломоприемные пункты предпочитают чистые металлы, которые легче поддаются переработке.

Также важно рассмотреть несколько пунктов приема, прежде чем окончательно определиться с местом сдачи. Сравните цены и условия в разных пунктах, поскольку цена на медный лом может варьироваться в зависимости от региона и конкретного пункта. В некоторых местах предлагают специальные условия или надбавки за большие партии металлолома, что может оказаться выгодным, если у вас есть значительное количество материала. Следите за тенденциями цен на рынке, ведь сезонные изменения или колебания спроса могут повлиять на цену меди, позволяя выбрать оптимальный момент для сдачи.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу в Украине, является завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов находятся на востоке страны и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также отметил, что экспорт металлургической продукции в настоящее время ограничивается украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — добавил эксперт.

Цены на лом меди в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди на 8 ноября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома.

Киевская область — от 250 до 290 грн;

Винницкая область — от 225 до 260 грн;

Днепропетровская область — от 225 до 260 грн;

Житомирская область — от 220 до 240 грн;

Закарпатская область — от 225 до 275 грн;

Запорожская область — от 225 до 270 грн;

Ивано-Франковская область — от 220 до 270 грн;

Кировоградская область — от 230 до 280 грн;

Львовская область — от 190 до 235 грн;

Николаевская область — от 255 до 300 грн;

Одесская область — от 265 до 290 грн;

Полтавская область — от 255 до 280 грн;

Сумская область — от 230 до 260 грн;

Тернопольская область — от 220 до 250 грн;

Харьковская область — от 265 до 300 грн;

Хмельницкая область — от 255 до 290 грн;

Черкасская область — от 240 до 270 грн;

Черновицкая область — от 25 до 280 грн;

Черниговская область — от 240 до 260 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на алюминий, чермет и золото.