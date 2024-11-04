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Ціни на алюміній — скільки коштує брухт на початку листопада

4 листопада 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 4 листопада 2024 року
Виплавка алюмінію. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

На початку листопада ціни на алюміній в Україні залишаються стабільними, що є вигідним для тих, хто здає брухт. Підтримка цін на цьому рівні зумовлена стабільним попитом на вторинні сировини з боку переробних підприємств, а також обмеженою пропозицією на ринку, що створює сприятливі умови для здавання алюмінієвого брухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 4 листопада 2024 року.

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Цікаві факти про алюміній

Ось кілька цікавих фактів про цей метал:

  • Легкість і міцність. Алюміній втричі легший за сталь, але при цьому він має велику міцність. Це дозволяє використовувати алюміній в конструкціях, де важливе зменшення ваги, зокрема в авіації та автомобілебудуванні.
  • Теплопровідність. Цей метал є відмінним провідником тепла, що робить його ідеальним для використання в радіаторах і кухонному посуді. Його теплопровідність вища, ніж у багатьох інших металів, що дозволяє швидше розподіляти тепло.
  • Стійкість до корозії. Алюміній не іржавіє, адже покритий тонкою плівкою оксиду, яка захищає його від впливу вологи та повітря. Це робить його особливо корисним для зовнішніх конструкцій, таких як вікна та двері.
  • Екологічність. Цей метал — один з найбільш перероблюваних металів у світі. Близько 75% алюмінію, що коли-небудь вироблявся, досі вживається, і його переробка вимагає на 95% менше енергії, ніж виробництво нового алюмінію з руди.
  • Унікальна електропровідність. Алюміній є хорошим провідником електрики і часто використовується для виготовлення електричних проводів. Його легкість і міцність роблять його ідеальним вибором для енергетичних передач.

Ці факти демонструють важливість алюмінію в сучасній промисловості та щоденному житті, завдяки його унікальним властивостям і екологічності.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, війна з Росією завдала серйозного удару по українському металургійному сектору. З 2021 року підприємства України випустили 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей показник знизився до 6 мільйонів тонн. Виробництво сталі також суттєво постраждало, що показує масштаб викликів, пов'язаних із військовими діями.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні в листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 50 до 70 грн;
  • Вінницька область — від 50 до 75 грн;
  • Волинська область — 55 до 70 грн;
  • Дніпропетровська область — від 45 до 65 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 65 грн;
  • Закарпатська область — від 50 до 70 грн;
  • Запорізька область — від 65 до 80 грн;
  • Івано-Франківська область — від 45 до 70 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;
  • Львівська область — від 45 до 60 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 60 грн;
  • Одеська область — від 40 до 60 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 60 грн;
  • Рівненська область — від 45 до 60 грн;
  • Сумська область — від 45 до 70 грн;
  • Тернопільська область — від 45 до 60 грн;
  • Харківська область —  від 55 до 70 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 65 грн;
  • Черкаська область — від 50 до 70 грн;
  • Чернівецька область — від 45 до 60 грн;
  • Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в листопаді. Ще ми зібрали ціни на латунь, мідь та чормет.

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