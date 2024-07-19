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Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в июле

19 июля 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы по состоянию на 19 июля 2024 года
Выплавка металла. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на лом латуни в Украине продолжают расти после незначительного снижения в начале июля. Восстановление спроса на этот материал снова подталкивает его стоимость наверх на рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июле.

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Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположено на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Где выгоднее сдать лом латуни

Латунь лучше сдавать в крупных городах Украины, где есть многочисленные пункты приема и конкуренция среди них. Лучшие условия для сдачи металлолома обычно предлагают в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. В этих городах цены могут быть выше благодаря большему спросу и развитой инфраструктуре переработки.

Рекомендуется предварительно связаться с несколькими пунктами приема, чтобы сравнить условия и цены, а также обратить внимание на акции или специальные предложения, которые могут сделать сдачу металлолома еще более выгодной.

Цены на латунь в Украине в июле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 125 до 160 грн;
  • Винницкая область — от 115 до 155 грн;
  • Волынская область — от 125 до 145 грн;
  • Днепропетровская область — от 120 до 145 грн;
  • Житомирская область — от 115 до 140 грн;
  • Закарпатская область — от 130 до 150 грн;
  • Запорожская область — от 130 до 160 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 135 до 165 грн;
  • Кировоградская область — от 120 до 140 грн;
  • Львовская область — от 135 до 165 грн;
  • Николаевская область — от 145 до 165 грн;
  • Одесская область — от 135 до 160 грн;
  • Полтавская область — от 130 до 165 грн;
  • Ровенская область — от 135 до 170 грн;
  • Сумская область — от 135 до 155 грн;
  • Тернопольская область — от 135 до 165 грн;
  • Харьковская область — от 130 до 160 грн;
  • Хмельницкая область — от 130 до 155 грн;
  • Черкасская область — от 130 до 155 грн;
  • Черновицкая область — от 120 до 145 грн;
  • Черниговская область — от 130 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на чермет, алюминий и медь.

Также мы писали, что продажа металлолома в Украине становится не только возможностью эффективно избавиться от избыточного хлама, но и дополнительным заработком. Особенно выгодно сдавать металлы, дефицитные на рынке и имеющие высокую ценность.

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