Ціни на золото — скільки коштує 1 г в Україні 15 липня

Золоті зливки. Фото: Bloomberg

Ціни на золото в Україні продовжують зростати, досягнувши нових висот за останній тиждень. Фахівці пояснюють це підвищення зростанням попиту на дорогоцінні метали в умовах економічної нестабільності та глобальних геополітичних ризиків.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у липні.

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Найвищі ціни на золото в Україні зазвичай пропонують великі мережі ломбардів, ювелірні магазини та спеціалізовані компанії з купівлі-продажу дорогоцінних металів. Ломбарди часто мають конкурентні ціни, особливо у великих містах. Ювелірні магазини можуть запропонувати вищу вартість, якщо золото високої якості або має дизайнерські елементи.

Спеціалізовані компанії, що займаються дорогоцінними металами, зазвичай мають вигідні умови для продажу золота. Банки також можуть скуповувати золото, але їхні умови можуть варіюватися, тому варто порівняти пропозиції перед продажем.

Як вигідно здати золото

Щоб здати золото за найвищою ціною, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

Порівняйте ціни. Перед продажем перевірте ціни на золото у різних місцях. Зверніться до кількох ломбардів, ювелірних магазинів, банків та спеціалізованих компаній, що займаються купівлею дорогоцінних металів. Це допоможе знайти найкращу пропозицію.

Перед продажем перевірте ціни на золото у різних місцях. Зверніться до кількох ломбардів, ювелірних магазинів, банків та спеціалізованих компаній, що займаються купівлею дорогоцінних металів. Це допоможе знайти найкращу пропозицію. Оцініть якість золота. Чистота та стан золота впливають на його вартість. Вироби з вищим вмістом чистого золота (наприклад, 24 карати) коштують більше. Якщо ваше золото має дизайнерські елементи або дорогоцінні камені, це також може підвищити його ціну.

Чистота та стан золота впливають на його вартість. Вироби з вищим вмістом чистого золота (наприклад, 24 карати) коштують більше. Якщо ваше золото має дизайнерські елементи або дорогоцінні камені, це також може підвищити його ціну. Оберіть час продажу. Ціни на золото змінюються, тому спробуйте продати золото в періоди, коли ціни високі. Слідкуйте за ринковими тенденціями та новинами, щоб вибрати найвигідніший момент для продажу.

Ціни на золото змінюються, тому спробуйте продати золото в періоди, коли ціни високі. Слідкуйте за ринковими тенденціями та новинами, щоб вибрати найвигідніший момент для продажу. Використовуйте сертифікати та документи. Якщо у вас є сертифікати або документи, що підтверджують якість та походження золота, це може збільшити його ціну.

Якщо у вас є сертифікати або документи, що підтверджують якість та походження золота, це може збільшити його ціну. Перевірте наявність комісії. Деякі ломбарди або компанії можуть стягувати комісію за оцінку або транзакцію. Оберіть місце, де комісії мінімальні або взагалі відсутні.

Деякі ломбарди або компанії можуть стягувати комісію за оцінку або транзакцію. Оберіть місце, де комісії мінімальні або взагалі відсутні. Продавайте безпосередньо. Прямий продаж ювелірним магазинам або спеціалізованим компаніям може бути вигіднішим, ніж продаж через посередників.

Прямий продаж ювелірним магазинам або спеціалізованим компаніям може бути вигіднішим, ніж продаж через посередників. Перевірте репутацію покупця. Оберіть надійних і перевірених покупців, які пропонують чесні ціни та мають хороші відгуки від інших продавців.

Дотримуючись цих порад, ви зможете отримати максимальну ціну за своє золото.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3097,08 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3087,79 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3066,11 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 021,01 грн/грам.

375 проба: 1 149,79 грн/грам.

500 проба: 1 533,06 грн/грам.

583 проба: 1 787,54 грн/грам.

585 проба: 1 793,67 грн/грам.

750 проба: 2 299,58 грн/грам.

900 проба: 2 759,50 грн/грам.

916 проба: 2 808,56 грн/грам.

958 проба: 2 937,33 грн/грам.

999 проба: 3 063,04 грн/грам.

999,9 проба: 3 065,80 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 025 грн/грам.

375 проба: 1 260 грн/грам.

500 проба: 1 620 грн/грам.

583 проба: 1 810 грн/грам.

585 проба: 1 865 грн/грам.

750 проба: 2 430 грн/грам.

900 проба: 2 820 грн/грам.

916 проба: 2 970 грн/грам.

958 проба: 3 120 грн/грам.

999 проба: 3 225 грн/грам.

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