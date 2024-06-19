Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 19 червня 2024 року

Відливання металу. Фото: pravda.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали є сплавами заліза з вуглецем та іншими домішками. Основну частину цієї групи складають сталі та чавуни, які є найбільш широко використовуваними металами у світовій економіці. Їх застосування охоплює безліч галузей промисловості, включаючи будівництво, машинобудування та виробництво побутової техніки. Переробка чорних металів дозволяє зменшити обсяг відходів та скоротити шкідливі викиди в атмосферу. Крім цього, здавання чормету в пункти приймання вторсировини може забезпечити додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у червні.

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Цікаві факти про чорні метали

У 1930 році в Нью-Йорку звели Емпайр-стейт-білдинг, який на той момент став найвищим будинком у світі, символізуючи технічний прогрес. Для створення його каркасу було використано понад 80 тисяч тонн сталі. Завдяки міцності та надійності сталевої конструкції стало можливим зведення цієї величної споруди.

Ейфелева вежа складається з 18 тисяч металевих елементів: 7 300 тонн кованого заліза та 2,5 мільйона заклепок. Під час будівництва її колір змінювався. Через окислення заліза вона набувала червонувато-коричневого відтінку.

Сталь є сплавом заліза і вуглецю з вмістом заліза не менше 45%. Частка вуглецю в сталі варіюється від 0,02% до 2,14%. Причому високовуглецевою вважається сталь із вмістом вуглецю від 0,6% до 2,14%. Хімічний склад, включаючи вуглець, легувальні елементи та інші домішки, визначає фізичні властивості та характеристики кожної марки сталі. За даними Всесвітньої асоціації сталі, зараз існує понад 3500 різних марок сталі.

У середині минулого століття світове виробництво становило близько 189 мільйонів тонн. До кінця 2019 року цей обсяг збільшився до 1,869 мільярда тонн.

Піночавун є найлегшим видом чавуну, із щільністю лише 0,5-0,7 г/куб. см, що у 3-4 рази менше проти звичайного чавуна. Секрет його легкості полягає у пористій структурі, комірки якої заповнені повітрям. Завдяки цьому піночавун має дуже низьку теплопровідність і широко застосовується для теплоізоляції труб, печей та інших об'єктів, що потребують надійного утеплювача.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав експерт.

Він додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на чормет в Україні у червні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 3 грн до 5 грн;

Сумська область — від 4 до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 6 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на латунь, золото та алюміній.

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