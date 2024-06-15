Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 15 червня 2024 року

Робітник на металургійному комбінаті. Фото: УНІАН

Ціни на брухт міді в Україні з початку червня демонструють стабільне зростання. Причинами цього підвищення є зростаючий попит на метал у промисловості, обмежена пропозиція на ринку та зростання вартості первинної міді на світових ринках.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у червні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь є одним із найстаріших металів, що використовувалися людством. Її видобували і обробляли ще за часів неоліту близько 10,000 років тому. Вона була одним із перших металів, який навчилися плавити та формувати в інструменти і прикраси. Мідь має чудову електропровідність, поступаючись лише сріблу, що робить її незамінною у виробництві електричних кабелів і електроніки.

Ще одним цікавим фактом є те, що мідь має природні антимікробні властивості. Це означає, що бактерії і віруси не можуть довго виживати на її поверхні. Завдяки цьому мідь часто використовується у виготовленні медичних інструментів і поверхонь у лікарнях для зниження ризику інфекцій. Мідь також відіграє важливу роль у людському організмі, оскільки вона необхідна для формування червоних кров'яних тілець, здоров'я імунної системи та функціонування мозку.

Де найдорожче приймають брухт міді

Ціни на брухт міді варіюються в залежності від регіону через різні фактори, такі як попит, пропозиція, транспортні витрати та місцеві економічні умови. Зазвичай, найбільші промислові центри та портові міста пропонують найвищі ціни за мідний брухт, оскільки там знаходиться багато підприємств, які переробляють метал.

Варто зазначити, що ціни на мідний брухт можуть змінюватися, тому важливо відстежувати поточні ринкові умови та обирати найбільш вигідні місця для здачі брухту.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав експерт.

Він додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у червні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 15 червня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 250 до 270 грн;

Вінницька область — від 200 до 250 грн;

Дніпропетровська область — від 195 до 240 грн;

Житомирська область — від 190 до 240 грн;

Закарпатська область — від 185 до 230 грн;

Запорізька область — від 195 до 255 грн;

Івано-Франківська область — від 195 до 235 грн;

Кіровоградська область — від 185 до 225 грн;

Львівська область — від 195 до 225 грн;

Миколаївська область — від 190 до 230 грн;

Одеська область — від 190 до 250 грн;

Полтавська область — від 185 до 230 грн;

Сумська область — від 180 до 235 грн;

Тернопільська область — від 195 до 235 грн;

Харківська область — від 225 до 255 грн;

Хмельницька область — від 195 до 240 грн;

Черкаська область — від 195 до 235 грн;

Чернівецька область — від 195 до 250 грн;

Чернігівська область — від 195 до 240 грн.

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