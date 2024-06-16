Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 16 червня 2024 року

Завод з переробки алюмінію. Фото: Reuters

Ціни на брухт алюмінію в Україні залишаються стабільними та високими з початку червня, що створює вигідні умови для тих, хто планує його здавати. Така ситуація сприяє прибутковості як для індивідуальних здавачів, так і для підприємств, що займаються вторинною переробкою металу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 16 червня.

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Найвищі ціни на прийом брухту алюмінію зазвичай можна знайти у великих промислових містах, де є значний попит на вторинну сировину та розвинена інфраструктура для її переробки. У таких містах як Київ, Харків, Дніпро та Одеса, часто пропонують найвищі розцінки за алюмінієвий брухт через велику кількість металургійних заводів та підприємств, що займаються вторинною переробкою металу.

Однак, точні дані можуть змінюватися залежно від економічної ситуації, цін на метали на світових ринках та місцевого попиту. Тому для отримання найактуальнішої інформації рекомендується звертатися безпосередньо до пунктів прийому металобрухту у вашому регіоні або перевіряти спеціалізовані ресурси та біржі.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначає, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема до металургії. Однак він підкреслює, що реальні інвестиції у відновлення української металургії стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у червні

Середні ціни в областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 75 до 90 грн;

Вінницька область — від 65 до 80 грн;

Волинська область — 55 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 65 до 80 грн;

Житомирська область — від 55 до 70 грн;

Закарпатська область — від 55 до 75 грн;

Запорізька область — від 60 до 75 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 65 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 60 грн;

Львівська область — від 40 до 60 грн;

Миколаївська область — від 45 до 65 грн;

Одеська область — від 45 до 70 грн;

Полтавська область — від 45 до 65 грн;

Рівненська область — від 45 до 60 грн;

Сумська область — від 40 до 60 грн;

Тернопільська область — від 55 до 70 грн;

Харківська область — від 40 до 70 грн;

Хмельницька область — від 45 до 65 грн;

Черкаська область — від 40 до 60 грн;

Чернівецька область — від 40 до 65 грн;

Чернігівська область — від 45 до 65 грн.

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