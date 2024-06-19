Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 19 июня 2024 года

Отливка металла. Фото: pravda.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы представляют собой сплавы железа с углеродом и другими примесями. Основную часть этой группы составляют стали и чугуны, являющиеся наиболее широко используемыми металлами в мировой экономике. Их применение включает множество отраслей промышленности, включая строительство, машиностроение и производство бытовой техники. Переработка черных металлов позволяет снизить объем отходов и сократить вредные выбросы в атмосферу. Кроме этого, сдача чермета в пункты приема вторсырья может обеспечить дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в июне.

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Интересные факты о черных металлах

В 1930 году в Нью-Йорке построили Эмпайр-стейт-билдинг, который на тот момент стал самым высоким строением в мире, символизируя технический прогресс. Для создания его каркаса было использовано более 80 тысяч тонн стали. Благодаря прочности и надежности стальной конструкции стало возможно возведение этого величественного сооружения.

Эйфелева башня состоит из 18 тысяч металлических элементов: 7300 тонн кованого железа и 2,5 миллиона заклепок. При строительстве ее цвет менялся. Из-за окисления железа она приобретала красновато-коричневый оттенок.

Сталь представляет собой сплав железа и углерода с содержанием железа не менее 45%. Доля углерода в стали варьируется от 0,02% до 2,14%. Причем высокоуглеродистой считается сталь с содержанием углерода от 0,6% до 2,14%. Химический состав, включая углерод, легирующие элементы и другие примеси, определяет физические свойства и характеристики каждой марки стали. По данным Всемирной ассоциации стали, сейчас существует более 3500 разных марок стали.

В середине прошлого столетия мировое производство составило около 189 миллионов тонн. К концу 2019 года этот объем увеличился до 1,869 млрд тонн.

Пеночугун является самым легким видом чугуна с плотностью всего 0,5-0,7 г/куб. см, что в 3-4 раза меньше против обыкновенного чугуна. Секрет его легкости заключается в ячеистой структуре, ячейки которой заполнены воздухом. Благодаря этому пеночугун обладает очень низкой теплопроводностью и широко применяется для теплоизоляции труб, печей и других объектов, требующих надежного утеплителя.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал эксперт.

Он добавил, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область – от 4 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 3 грн до 5 грн;

Сумская область — от 4 до 5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на латунь, золото и алюминий.

Мы также писали, что Украина не смогла договориться с обладателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит дефолтом.