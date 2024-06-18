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Ціни на дорогоцінні метали в Україні — скільки коштує золото у червні

18 червня 2024 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 18 червня 2024 року
Плавлення золота. Фото: godbold.us
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Золото займає важливе місце у світовій економіці завдяки своїй рідкісності, стійкості до корозії та численним технічним застосуванням. Цей дорогоцінний метал протягом історії використовувався для карбування монет, створення ювелірних виробів та інших творів мистецтва. Здавання золота в ломбард надає можливість швидко отримати готівку за необхідності.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у червні.

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Цікаві факти про золото

За всю історію людства видобули близько 110–120 тисяч тонн золота, причому до відкриття Америки — лише 13–14 тисяч тонн. Важливо відзначити, що загальні втрати золота, пов'язані з обігом монет, таємними скарбами, похованнями та кораблями, що затонули, не перевищують 10–11%. Таким чином, одного разу здобуте золото не зникало з вживання, а просто набувало різних форм. Розвідані світові запаси золота оцінюються у 100 тисяч тонн.

Біле золото значно твердіше, ніж червоне або жовте, і тому найважче піддається обробці. Ювеліри вважають, що жовте золото має ідеальний баланс жорсткості та пластичності.

Ювелірна промисловість виготовляє вироби не з чистого золота, а з його сплавів з іншими металами, які значно перевершують золото за механічною міцністю та стійкістю. Сучасні сплави можуть містити добавки цинку, нікелю, кобальту та паладію. Стійкість цих сплавів до корозії в основному визначається вмістом золота, а колірні відтінки та механічні властивості залежать від співвідношення срібла та міді.

Золото з давніх часів використовувалося багатьма народами як гроші. Золоті монети є одним з кращих пам'яток старовини, що збереглися. До Першої світової війни всі світові валюти ґрунтувалися на золотому стандарті, і період із 1870 по 1914 роки називають "золотою епохою". У цей час паперові купюри були свідченнями про наявність золота і вільно обмінювалися на нього.

На сьогодні світове золото розподілено наступним чином: близько 10% використовується в промислових виробах, а 90%, що залишилися, діляться приблизно порівну між централізованими запасами (в основному у вигляді стандартних злитків хімічно чистого золота), власністю приватних осіб у вигляді злитків та ювелірними виробами.

Як найдорожче здати золото в ломбард

Будь-яка людина, яка досягла 18 років, може взяти позику в ломбарді, використовуючи свої золоті вироби як заставу, або продати їх.

Ломбарди приймають золото за ціною, яка зазвичай нижча, ніж у ювелірних магазинах. У вартість ювелірних виробів у магазинах включені не лише витрати на сировину, а й оплата праці ювеліра, що створює вироби на замовлення магазину.

У ломбарди можна приносити золоті вироби, що містять коштовне каміння. Однак при оцінці враховується лише вага золота, а не каміння та стан прикраси.

Наявність проби на золотому виробі немає особливого значення, оскільки співробітники ломбарду проведуть перевірку безпосередньо на місці. Слід пам'ятати, що пошкоджені вироби у ломбардах оцінюються як брухт.

Практично всі золоті вироби можна здавати в ломбард, крім деяких предметів, таких як:

  • Золото та інші метали у вигляді самородків, пластин, дроту чи деталей.
  • Елементи зубопротезування.
  • Відходи з дорогоцінних металів, такі як стружка та спил.
  • Сусальне золото.
  • Ордени та медалі, що містять золото та інші цінні метали.
  • Золото з лабораторних деталей та елементів для промислового використання.
  • Напівфабрикати ювелірні.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 018,17 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 009,12 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 987,99 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 995,00 грн/грам.

375 проба: 1 120,50 грн/грам.

500 проба: 1 494,00 грн/грам.

583 проба: 1 742,00 грн/грам.

585 проба: 1747,97 грн/грам.

750 проба: 2 240,99 грн/грам.

900 проба: 2 689,19 грн/грам.

916 проба: 2 737,00 грн/грам.

958 проба: 2 862,49 грн/грам.

999 проба: 2 985,00 грн/грам.

999,9 проба: 2 987,69  грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

333 проба: 965 грн/грам.

375 проба: 1 213,47 грн/грам.

500 проба: 1 631,78 грн/грам.

583 проба: 1 878,89 грн/грам.

585 проба: 1 883,13 грн/грам.

750 проба: 2 411,82 грн/грам.

900 проба: 2 845,12 грн/грам.

916 проба: 2 964,35 грн/грам.

958 проба: 3 198.28 грн/грам.

999 проба: 3200 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на латуньчормет та алюміній.

Ми також писали, що на Саміті миру у Швейцарії віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила про виділення понад 1,5 млрд доларів. Допомога призначена для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України.

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метал
екологія
золото

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