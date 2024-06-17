Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 17 червня 2024 року

Виплавка металу. Фото: metals-hub.com

За останній тиждень ціни на брухт латуні в Україні трохи знизилися, але все одно здавати його зараз вигідно. Ринок продовжує підтримувати стабільний попит на відновлення ресурсів, що забезпечує високу цінність вторинної сировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у червні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав міді з домішками цинку та інших металів. Цей матеріал має широке застосування завдяки своїй міцності, корозійностійкості та естетичному вигляду. Латунь використовується в різних галузях, включаючи будівництво, музичні інструменти, виробництво меблів та художні роботи.

У сфері мистецтва латунь давно цінується за свою здатність до лиття та кування, а також за здатність добре тримати форму після обробки. Вона використовується для створення скульптур, відливок та різноманітних декоративних виробів. Також латунь застосовується в музичних інструментах, таких як труби та трубчасті духові, завдяки своїм акустичним властивостям.

У будівництві латунь використовується для створення деталей, які вимагають високої міцності та корозійностійкості, таких як дверні ручки, опори та декоративні елементи.

Де найдорожче приймають брухт латуні

Брухт латуні можна здати на перероблення у багатьох місцях, проте ціни можуть варіюватися. Найдорожче цей матеріал приймають у спеціалізованих переробних заводах, де зазвичай є високотехнологічне обладнання для вилучення чистого металу. Такі підприємства можуть бути зосереджені у великих містах або індустріальних областях, де попит на метал є великим.

Також можна здати брухт латуні на утилізацію у вторинних брухтових пунктах. Ціни в них можуть бути трохи нижчими, але все одно вигідними, оскільки латунь є цінним металом для вторинного перероблення. Деякі брухтові пункти можуть навіть забирати брухт з місця, що також може бути зручним для клієнтів.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, в Україні наразі єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, є завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Експерт додав, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — сказав Пендзин.

Ціни на латунь в Україні у червні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 105 до 140 грн;

Вінницька область — від 100 до 130 грн;

Волинська область — від 115 до 120 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 135 грн;

Житомирська область — від 110 до 140 грн;

Закарпатська область — від 120 до 145 грн;

Запорізька область — від 130 до 150 грн;

Івано-Франківська область — від 120 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 110 до 130 грн;

Львівська область — від 120 до 140 грн;

Миколаївська область — від 130 до 155 грн;

Одеська область — від 130 до 155 грн;

Полтавська область — від 120 до 150 грн;

Рівненська область — від 125 до 140 грн;

Сумська область — від 110 до 130 грн;

Тернопільська область — від 120 до 145 грн;

Харківська область — від 120 до 140 грн;

Хмельницька область — від 120 до 140 грн;

Черкаська область — від 125 до 145 грн;

Чернівецька область — від 110 до 135 грн;

Чернігівська область — від 120 до 140 грн.

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