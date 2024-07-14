Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 14 липня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Agesteel.com

Останнім часом ціни на брухт латуні в Україні почали зростати після помірного зниження на початку липня. Попит на цей матеріал знову збільшується, що сприяє зростанню вартості на ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у липні.

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За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив відновлення української металургійної індустрії стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він зазначив, що зараз Україна вже змушена імпортувати певні види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент не має, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Де найдорожче примають брухт латуні

На сьогоднішній день продаж брухту латуні є вигідною справою, адже ціни на цей метал залишаються стабільно високими. Найвигідніші умови для цього металу пропонують великі спеціалізовані компанії, що мають розгалужену мережу пунктів прийому по всій Україні.

Особливо привабливі пропозиції можна знайти у великих містах, таких як Київ, Харків, Одеса та Львів, де конкуренція між пунктами прийому стимулює високі ціни. У цих містах функціонують численні компанії, що пропонують вигідні умови, включаючи додаткові бонуси за великі обсяги брухту та зручні умови доставки.

Також варто звернути увагу на спеціалізовані онлайн-платформи, де можна знайти актуальну інформацію про ціни на латунний брухт у різних регіонах. Використання таких платформ дозволяє швидко і зручно довідатись про найближчий пункт прийому з найкращими цінами. Крім того, деякі компанії пропонують послуги виїзного прийому брухту, що значно спрощує процес для клієнтів.

Ціни на латунь в Україні у липні

Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 115 до 140 грн;

Вінницька область — від 110 до 135 грн;

Волинська область — від 115 до 135 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 145 грн;

Житомирська область — від 115 до 135 грн;

Закарпатська область — від 120 до 150 грн;

Запорізька область — від 130 до 165 грн;

Івано-Франківська область — від 135 до 170 грн;

Кіровоградська область — від 125 до 140 грн;

Львівська область — від 135 до 160 грн;

Миколаївська область — від 145 до 165 грн;

Одеська область — від 135 до 160 грн;

Полтавська область — від 135 до 155 грн;

Рівненська область — від 135 до 155 грн;

Сумська область — від 125 до 145 грн;

Тернопільська область — від 130 до 155 грн;

Харківська область — від 135 до 160 грн;

Хмельницька область — від 135 до 155 грн;

Черкаська область — від 130 до 150 грн;

Чернівецька область — від 125 до 145 грн;

Чернігівська область — від 120 до 140 грн.

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