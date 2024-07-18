Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 18 июля 2024 года

Обработка металлов. Фото: Bloomberg

Цены на алюминиевый лом в Украине продолжают расти, что делает его продажу выгодными. Основными причинами этого повышенный спрос на вторичные материалы и увеличение стоимости первичного алюминия. Поэтому сейчас самое время воспользоваться возможностью и заработать на сдаче алюминия.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 18 июля.

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Экономист Андрей Новак считает, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак добавил, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Куда выгоднее сдавать алюминий на лом

В Украине лучше сдавать алюминиевый лом в специализированные пункты приема вторичного сырья, которые предлагают самые высокие цены и обеспечивают прозрачность сделок. Крупнейшие города, такие как Киев, Харьков, Одесса и Львов имеют хорошо развитую инфраструктуру для приема металлолома, где конкуренция среди пунктов приема способствует лучшим условиям для сдатчиков.

Важно обращать внимание на репутацию пункта приема, поскольку надежные компании часто предоставляют дополнительные услуги, такие как транспортировка лома и быстрое проведение расчетов. Кроме того, следует сравнивать цены в нескольких пунктах приема и выбирать те, которые предлагают лучшие условия. Информацию об актуальных ценах можно найти на их веб-сайтах или позвонив представителям компаний.

Цены на алюминий в Украине в июле

Средние цены в областях Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 75 до 100 грн;

Винницкая область — от 70 до 90 грн;

Волынская область — 65 до 85 грн;

Днепропетровская область — от 65 до 85 грн;

Житомирская область — от 55 до 80 грн;

Закарпатская область — от 55 до 75 грн;

Запорожская область — от 50 до 70 грн;

Ивано-Франковская область — от 50 до 75 грн;

Кировоградская область — от 45 до 65 грн;

Львовская область — от 45 до 60 грн;

Николаевская область — от 40 до 65 грн;

Одесская область — от 40 до 65 грн;

Полтавская область — от 45 до 65 грн;

Ровенская область — от 45 до 70 грн;

Сумская область — от 50 до 75 грн;

Тернопольская область — от 45 до 70 грн;

Харьковская область — от 55 до 80 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 70 грн;

Черкасская область — от 50 до 75 грн;

Черновицкая область — от 45 до 70 грн;

Черниговская область — от 45 до 75 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и медь.

Также мы писали, что продажа металлолома в Украине становится не только возможностью эффективно избавиться от избыточного хлама, но и дополнительным заработком. Особенно выгодно сдавать металлы, которые являются дефицитными на рынке и имеют высокую ценность.