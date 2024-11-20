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Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

20 ноября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 20 ноября 2024 года
Производство металла. Фото: vox.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, свойства которого зависят от соотношения этих компонентов. Чем больше цинка, тем сплав более твердый и прочный, но менее пластичный. Латунь обладает хорошей коррозионной стойкостью, прочностью, пластичностью, а также тепло- и электропроводностью, что делает ее идеальной для изготовления сантехники, арматуры, деталей машин, инструментов, ювелирных и музыкальных изделий. Этот сплав можно перерабатывать, что помогает экономить природные ресурсы, уменьшать отходы и загрязнение окружающей среды, а также приносит финансовую выгоду.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в ноябре.

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Интересные факты о латуни

Латунь — один из древнейших металлов, известных еще в Древнем Египте и Древней Греции. Впервые латунь была получена путем сплавления меди с металлическим цинком в Англии. Этот метод запатентовал Джеймс Эмерсон 13 июля 1781 года.

Современная латунь обычно содержит 67% меди и 33% цинка, хотя содержание меди может изменяться от 55% до 95%, а цинка от 5% до 45%. Добавление небольшого количества олова увеличивает твердость и прочность этого сплава. Также в латуни часто добавляют около 3% свинца для улучшения обрабатываемости и повышения мягкости. Иногда в состав включают мышьяк, чтобы повысить стабильность сплава при определенных условиях.

Латунь благодаря своим отличным акустическим свойствам и пластичности широко используется для изготовления духовых инструментов, таких как трубы, тромбоны и флейты.

Этот сплав также используется для литья патронов, производства радиаторов, труб и трубопроводов, судовых двигателей, деталей насосов, часов, электрических клемм и винтов кораблей. Кроме того, латунь применяется для создания декоративных изделий и предметов искусства.

На сегодняшний день около 90% латунных сплавов перерабатываются. Поскольку латунь не является ферромагнитной (не магнитится), ее можно отделить от лома черных металлов с помощью мощного магнита. Латунный лом плавится и перерабатывается в заготовки, которым затем придают нужную форму и размер методом прессования.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к разным секторам экономики Украины, включая металлургию. По его мнению, реальные зарубежные инвестиции в восстановление украинской металлургии возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — добавил эксперт.

Новак также подчеркнул, что для возрождения металлургической отрасли после завершения боевых действий потребуется финансирование в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 20 ноября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 150 до 180 грн;

Винницкая область — от 145 до 180 грн;

Волынская область — от 135 до 175 грн;

Днепропетровская область — от 145 до 185 грн;

Житомирская область — от 135 до 170 грн;

Закарпатская область — от 135 до 165 грн;

Запорожская область — от 140 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 160 грн;

Кировоградская область — от 135 до 165 грн;

Львовская область — от 130 до 165 грн;

Николаевская область — от 135 до 170 грн;

Одесская область — от 145 до 180 грн;

Полтавская область — от 130 до 180 грн;

Ровенская область — от 140 до 175 грн;

Сумская область — от 135 до 165 грн;

Тернопольская область — от 140 до 165 грн;

Харьковская область — от 145 до 180 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 170 грн;

Черкасская область — от 145 до 170 грн;

Черновицкая область — от 140 до 170 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит алюминий в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и медь.

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