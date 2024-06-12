Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 12 червня 2024 року

Переплавлення металу. Фото: BBC

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, що має багату історію, видатну міцність, естетичну привабливість і різноманіття застосування. Цей матеріал відіграв значну роль розвитку людської цивілізації. Переробка латуні сприяє економії ресурсів, оскільки потребує менше енергії та сировини для виготовлення нових виробів. Здача латуні на переробку до пунктів приймання брухту також може стати додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у червні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав міді та цинку, пропорції яких можуть змінюватись для досягнення різних кольорів та покращення механічних, електричних, акустичних та хімічних властивостей. Латунь схожа на бронзу — ще один мідний сплав, в якому замість цинку використовується олово. Обидва сплави також можуть містити невеликі добавки інших елементів, таких як миш'як, свинець, фосфор, алюміній, марганець та кремній.

У середні віки латунь стала популярним матеріалом для виготовлення монет, декоративних виробів та зброї. Розширення торгових маршрутів сприяло її широкому використанню та впливу у різних регіонах.

Латунь відіграє ключову роль у виробництві музичних інструментів. Духові інструменти, такі як труби, саксофони та валторни, виготовляються з латунних сплавів.

Латунь дуже податливий сплав, що дозволяє легко створювати складні конструкції та форми. Її можна штампувати, прокатувати чи екструдувати. При цьому вона буде зберігати свою структурну цілісність.

Нині переробляється близько 90% усіх латунних сплавів. Через те, що латунь не має феромагнітних властивостей, її можна легко відокремити від брухту чорних металів за допомогою потужного магніту. Латунний брухт плавиться і перетворюється на заготівлі, які потім формуються пресуванням у потрібну форму та розмір.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що в Україні наразі єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, є завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. За його словами, більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Він також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на латунь в Україні у червні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 120 до 150 грн;

Вінницька область — від 110 до 140 грн;

Волинська область — від 120 до 140 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 145 грн;

Житомирська область — від 110 до 150 грн;

Закарпатська область — від 130 до 165 грн;

Запорізька область — від 130 до 155 грн;

Івано-Франківська область — від 120 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 110 до 135 грн;

Львівська область — від 120 до 145 грн;

Миколаївська область — від 130 до 160 грн;

Одеська область — від 130 до 160 грн;

Полтавська область — від 120 до 160 грн;

Рівненська область — від 125 до 150 грн;

Сумська область — від 110 до 135 грн;

Тернопільська область — від 120 до 140 грн;

Харківська область — від 120 до 145 грн;

Хмельницька область — від 120 до 145 грн;

Черкаська область — від 130 до 150 грн;

Чернівецька область — від 115 до 135 грн;

Чернігівська область — від 120 до 150 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на чормет та золото.

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