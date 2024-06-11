Ціни в Україні — низка продуктів подорожчали у травні

Овочевий прилавок на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у травні 2024 року зросла інфляція на споживчому ринку. Показник змінився проти квітня на 0,6%, проти кінця минулого року — на 2,0%.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

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Як змінились ціни у травні

Згідно з цими даними, рівень базової інфляції попереднього місяця порівняно із квітнем становив 0,3%, з початку поточного року — 2,8%.

При цьому у квітні та березні річний показник дорівнював 3,2%, що стало мінімальним показником підвищення цін з кінця 2020 року. Однак нині за переважною більшістю прогнозів інфляція поволі прямуватиме вгору.

За оцінками Держстату, на споживчому ринку у травні вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв зросла на 0,9%.

Джерело: Держстат

Найбільше в ціні зросли фрукти, додавши 10,4%.

Також підскочили у вартості на 1,3–0,4% такі продукти, як овочі, рис, риба та продукти з риби, хлібобулочні вироби, кисломолочна продукція, цукор, макаронні вироби, м’ясо, м’ясопродукти та вершкове масло.

Були продукти, які знизились в ціні. Йдеться про яйця (на 14,3%), сало, молоко та молочні продукти (на 1,7–0,4%).

Спиртні напої та тютюнові вироби зросли у вартості на 0,7%, що пов’язано зі здорожчанням сигарет на 1,4%.

Впали у ціні одяг і взуття на 1,5%, з яких одяг — на 1,7%, а взуття — на 1,4%.

Підскочили ціни у галузі охорони здоров’я на 0,9%, зокрема ліки подорожчали на 1,2%.

Вартість проїзду у транспорті зросла на 0,9%, головно — через подорожчання палива та мастил на близько 1%.

Джерело: Держстат

Цінові прогнози Нацбанку

У Національному банку прогнозують зростання вартості сирих продуктів харчування у другому півріччі поточного року. Проте очікування дещо покращили: враховуючи позитивну інфляційну динаміку та поліпшення інфляційних очікувань, прогнозований показник інфляції на кінець року знизили з 8,6% до 8,2%.

Варто зауважити, що у своєму січневому прогнозі НБУ очікував інфляцію 5% на березень 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з початку літа на полицях магазинів України зросла вартість кави. За останній місяць фасований напій додав у ціні близько семи гривень.

Також ми писали, що в країні екстремально зростуть ціни на хліб. Хлібопекарська галузь перебуває на межі серйозної кризи, спричиненої відключеннями електрики, дефіцитом сировини та нестачею кадрів.