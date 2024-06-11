Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 11 червня 2024 року

Відливання металу. Фото: stainlesssteelcasting.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній займає важливе місце у різних галузях економіки та промисловості. Завдяки своїй легкості та міцності цей метал незамінний в авіаційній та автомобільній промисловості, а також у будівництві. Він також широко використовується у виробництві упаковки, електротехнічних пристроїв та медичних виробів. Крім того, алюміній легко переробляється, що знижує навантаження на екологію та надає додаткові можливості для заробітку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 11 червня.

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Цікаві факти про алюміній

Виробництво алюмінію потребує значних витрат енергії. Для отримання одного кілограма алюмінію потрібно еквівалент 7 кілограмів нафти, тоді як для сталі цей показник становить 1,5 кілограма, а для пластику – 2 кілограми. Станом на 2019 рік найбільші алюмінієві заводи розташовані в Китаї, Індії, Росії, Канаді та Об'єднаних Арабських Еміратах. Сьогодні Китай є провідним виробником алюмінію, забезпечуючи 55% світового обсягу виробництва.

Алюміній є третім за поширеністю елементом у земній корі. Втім, цей метал не бере участі у метаболічних процесах живих організмів. Висока електропозитивність дозволяє алюмінію легко віддавати електрони іншим елементам. Така властивість робить цей метал токсичним для живих істот, оскільки він здатний зв'язуватися з ключовими молекулами, такими як ДНК та білки.

Попри те, що алюміній становить 8% земної кори за вагою, у природі він не зустрічається в чистому металевому вигляді. Через складність процесу його очищення протягом більшої частини XIX століття алюміній вважався неймовірно рідкісним і навіть ціннішим, ніж срібло або золото.

Алюміній ефективно відбиває сонячну радіацію, але тривалий вплив сонячних променів прискорює знос його поверхні. Цьому можна запобігти завдяки анодуванню, яке створює захисний оксидний шар на металі.

Перше промислове виробництво алюмінію почалося в 1856 завдяки французькому хіміку Анрі Етьєну Сент-Клеру Девілю. Втім, значно доступнішим цей метал став із розробкою процесу Холла-Еру у 1886 році, який незалежно один від одного розробили французький інженер Поль Еру та американський інженер Чарльз Мартін Холл. Це призвело до масового виробництва алюмінію та його широкого застосування у промисловості та повсякденному житті.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у червні

Середні ціни в областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 70 до 85 грн;

Вінницька область — від 60 до 70 грн;

Волинська область — 50 до 65 грн;

Дніпропетровська область — від 55 до 70 грн;

Житомирська область — від 50 до 70 грн;

Закарпатська область — від 45 до 65 грн;

Запорізька область — від 50 до 65 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;

Львівська область — від 30 до 50 грн;

Миколаївська область — від 45 до 60 грн;

Одеська область — від 45 до 65 грн;

Полтавська область — від 40 до 65 грн;

Рівненська область — від 45 до 55 грн;

Сумська область — від 35 до 50 грн;

Тернопільська область — від 45 до 60 грн;

Харківська область — від 40 до 55 грн;

Хмельницька область — від 35 до 55 грн;

Черкаська область — від 40 до 60 грн;

Чернівецька область — від 45 до 65 грн;

Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на чормет, латунь та золото.

Також ми писали, що металургійні підприємства в Україні з початку 2024 року наростили виробництво сталі. Порівняно з даними за аналогічний період попереднього року, цей показник зріс на близько 31%.