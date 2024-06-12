Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 12 июня 2024 года

Переплавка металла. Фото: BBC

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь – это сплав меди и цинка, имеющий богатую историю, выдающуюся прочность, эстетическую привлекательность и разнообразие применения. Этот материал сыграл значительную роль в развитии человеческой цивилизации. Переработка латуни способствует экономии ресурсов, поскольку требует меньше энергии и сырья для изготовления новых изделий. Сдача латуни на переработку в пункты приема металлолома также может стать дополнительным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июне.

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Интересные факты о латуне

Латунь — это сплав меди и цинка, пропорции которых могут изменяться для достижения различных цветов и улучшения механических, электрических, акустических и химических свойств. Латунь похожа на бронзу — еще один медный сплав, в котором вместо цинка используется олово. Оба сплава также могут содержать небольшие добавки других элементов, таких как мышьяк, свинец, фосфор, алюминий, марганец и кремний.

В средние века латунь стала популярным материалом для изготовления монет, декоративных изделий и оружия. Расширение торговых маршрутов способствовало его широкому использованию и влиянию в разных регионах.

Латунь играет ключевую роль в производстве музыкальных инструментов. Духовые инструменты, такие как трубы, саксофоны и валторны, производятся из латунных сплавов.

Латунь очень податливый сплав, что позволяет легко создавать сложные конструкции и формы. Ее можно штамповать, прокатывать или экструдировать. При этом она будет сохранять свою структурную целостность.

В настоящее время перерабатывается около 90% всех латунных сплавов. Из-за того, что латунь не обладает ферромагнитными свойствами, ее можно легко отделить от лома черных металлов с помощью мощного магнита. Латунный лом плавится и превращается в заготовки, которые затем формируются прессованием в нужную форму и размер.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, является завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. По его словам, большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Он также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на латунь в Украине в июне

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 120 до 150 грн;

Винницкая область — от 110 до 140 грн;

Волынская область — от 120 до 140 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 145 грн;

Житомирская область — от 110 до 150 грн;

Закарпатская область — от 130 до 165 грн;

Запорожская область — от 130 до 155 грн;

Ивано—Франковская область — от 120 до 140 грн;

Кировоградская область — от 110 до 135 грн;

Львовская область — от 120 до 145 грн;

Николаевская область — от 130 до 160 грн;

Одесская область — от 130 до 160 грн;

Полтавская область — от 120 до 160 грн;

Ровенская область — от 125 до 150 грн;

Сумская область — от 110 до 135 грн;

Тернопольская область — от 120 до 140 грн;

Харьковская область — от 120 до 145 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 145 грн;

Черкасская область — от 130 до 150 грн;

Черновицкая область — от 115 до 135 грн;

Черниговская область — от 120 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в июне. Еще мы собрали цены на чермет и золото.

Также мы писали, что в Украине в мае выросла инфляция на потребительском рынке. Согласно этим данным уровень базовой инфляции предыдущего месяца по сравнению с апрелем составил 0,3%, с начала текущего года — 2,8%.