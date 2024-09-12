Цены на латунь и цветные металлы в Украине 12 сентября 2024 года

Цены на латунь в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре
Несмотря на то, что цены на латунь в Украине остаются стабильными на протяжении последних дней, сдавать металлолом все еще выгодно. Это обусловлено повышенным спросом на вторичные металлы и ограниченным предложением, что делает рынок металлолома привлекательным для торговли.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в сентябре.
Куда выгоднее сдать латунь на лом
Выгодность сдачи латуни на лом зависит от ряда факторов, таких как текущие цены, условия приема и расположение пунктов приема. Чтобы найти наиболее выгодные варианты, следует рассмотреть следующие аспекты:
- Сравнение цен. Проверьте цены на лом латуни в разных пунктах приема в вашей местности. Цены могут варьироваться в зависимости от региона и объема сдачи.
- Стоимость транспортировки. Оцените затраты на транспортировку лома в пункты приема. Иногда выгоднее сдать латунь поближе к вашему месту жительства, чтобы уменьшить расходы на транспортировку.
- Условия приёма. Некоторые пункты приема могут предложить дополнительные услуги, такие как бесплатный демонтаж или весы, которые могут повлиять на общую выгоду.
- Регулярные пункты приёма. Отметьте пункты, регулярно обновляющие свои цены и предлагающие наилучшие условия для сдачи лома.
Для более точной информации следует обратиться к нескольким пунктам приема лома латуни в вашей области или проверить онлайн-платформы, сравнивающие цены.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Экономист Андрей Новак сообщил, что иностранные инвесторы заинтересованы во всех секторах украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его словам, реальные иностранные инвестиции в восстановление украинской металлургической отрасли можно будет говорить только после победы Украины.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.
Он также сказал, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.
Цены на латунь в Украине в сентябре
Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 12 сентября, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:
- Киевская область — от 135 до 170 грн;
- Винницкая область — от 150 до 180 грн;
- Волынская область — от 140 до 165 грн;
- Днепропетровская область — от 150 до 180 грн;
- Житомирская область — от 135 до 165 грн;
- Закарпатская область — от 125 до 165 грн;
- Запорожская область — от 155 до 180 грн;
- Ивано-Франковская область — от 130 до 155 грн;
- Кировоградская область — от 140 до 165 грн;
- Львовская область — от 120 до 155 грн;
- Николаевская область — от 130 до 165 грн;
- Одесская область — от 140 до 165 грн;
- Полтавская область — от 140 до 160 грн;
- Ровенская область — от 145 до 160 грн;
- Сумская область — от 140 до 160 грн;
- Тернопольская область — от 155 до 170 грн;
- Харьковская область — от 160 до 180 грн;
- Хмельницкая область — от 160 до 180 грн;
- Черкасская область — от 165 до 185 грн;
- Черновицкая область — от 140 до 160 грн;
- Черниговская область — от 160 до 180 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.
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