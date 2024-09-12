Цены на латунь и цветные металлы в Украине 12 сентября 2024 года

Выплавка металла. Фото: Bloomberg

Несмотря на то, что цены на латунь в Украине остаются стабильными на протяжении последних дней, сдавать металлолом все еще выгодно. Это обусловлено повышенным спросом на вторичные металлы и ограниченным предложением, что делает рынок металлолома привлекательным для торговли.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в сентябре.

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Куда выгоднее сдать латунь на лом

Выгодность сдачи латуни на лом зависит от ряда факторов, таких как текущие цены, условия приема и расположение пунктов приема. Чтобы найти наиболее выгодные варианты, следует рассмотреть следующие аспекты:

Сравнение цен. Проверьте цены на лом латуни в разных пунктах приема в вашей местности. Цены могут варьироваться в зависимости от региона и объема сдачи.

Проверьте цены на лом латуни в разных пунктах приема в вашей местности. Цены могут варьироваться в зависимости от региона и объема сдачи. Стоимость транспортировки. Оцените затраты на транспортировку лома в пункты приема. Иногда выгоднее сдать латунь поближе к вашему месту жительства, чтобы уменьшить расходы на транспортировку.

Оцените затраты на транспортировку лома в пункты приема. Иногда выгоднее сдать латунь поближе к вашему месту жительства, чтобы уменьшить расходы на транспортировку. Условия приёма. Некоторые пункты приема могут предложить дополнительные услуги, такие как бесплатный демонтаж или весы, которые могут повлиять на общую выгоду.

Некоторые пункты приема могут предложить дополнительные услуги, такие как бесплатный демонтаж или весы, которые могут повлиять на общую выгоду. Регулярные пункты приёма. Отметьте пункты, регулярно обновляющие свои цены и предлагающие наилучшие условия для сдачи лома.

Для более точной информации следует обратиться к нескольким пунктам приема лома латуни в вашей области или проверить онлайн-платформы, сравнивающие цены.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак сообщил, что иностранные инвесторы заинтересованы во всех секторах украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его словам, реальные иностранные инвестиции в восстановление украинской металлургической отрасли можно будет говорить только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Он также сказал, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в сентябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 12 сентября, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 135 до 170 грн;

Винницкая область — от 150 до 180 грн;

Волынская область — от 140 до 165 грн;

Днепропетровская область — от 150 до 180 грн;

Житомирская область — от 135 до 165 грн;

Закарпатская область — от 125 до 165 грн;

Запорожская область — от 155 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 130 до 155 грн;

Кировоградская область — от 140 до 165 грн;

Львовская область — от 120 до 155 грн;

Николаевская область — от 130 до 165 грн;

Одесская область — от 140 до 165 грн;

Полтавская область — от 140 до 160 грн;

Ровенская область — от 145 до 160 грн;

Сумская область — от 140 до 160 грн;

Тернопольская область — от 155 до 170 грн;

Харьковская область — от 160 до 180 грн;

Хмельницкая область — от 160 до 180 грн;

Черкасская область — от 165 до 185 грн;

Черновицкая область — от 140 до 160 грн;

Черниговская область — от 160 до 180 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.