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Цены на латунь в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

12 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине 12 сентября 2024 года
Выплавка металла. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Несмотря на то, что цены на латунь в Украине остаются стабильными на протяжении последних дней, сдавать металлолом все еще выгодно. Это обусловлено повышенным спросом на вторичные металлы и ограниченным предложением, что делает рынок металлолома привлекательным для торговли.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в сентябре.

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Куда выгоднее сдать латунь на лом

Выгодность сдачи латуни на лом зависит от ряда факторов, таких как текущие цены, условия приема и расположение пунктов приема. Чтобы найти наиболее выгодные варианты, следует рассмотреть следующие аспекты:

  • Сравнение цен. Проверьте цены на лом латуни в разных пунктах приема в вашей местности. Цены могут варьироваться в зависимости от региона и объема сдачи.
  • Стоимость транспортировки. Оцените затраты на транспортировку лома в пункты приема. Иногда выгоднее сдать латунь поближе к вашему месту жительства, чтобы уменьшить расходы на транспортировку.
  • Условия приёма. Некоторые пункты приема могут предложить дополнительные услуги, такие как бесплатный демонтаж или весы, которые могут повлиять на общую выгоду.
  • Регулярные пункты приёма. Отметьте пункты, регулярно обновляющие свои цены и предлагающие наилучшие условия для сдачи лома.

Для более точной информации следует обратиться к нескольким пунктам приема лома латуни в вашей области или проверить онлайн-платформы, сравнивающие цены.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак сообщил, что иностранные инвесторы заинтересованы во всех секторах украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его словам, реальные иностранные инвестиции в восстановление украинской металлургической отрасли можно будет говорить только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Он также сказал, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в сентябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 12 сентября, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 135 до 170 грн;
  • Винницкая область — от 150 до 180 грн;
  • Волынская область — от 140 до 165 грн;
  • Днепропетровская область — от 150 до 180 грн;
  • Житомирская область — от 135 до 165 грн;
  • Закарпатская область — от 125 до 165 грн;
  • Запорожская область — от 155 до 180 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 130 до 155 грн;
  • Кировоградская область — от 140 до 165 грн;
  • Львовская область — от 120 до 155 грн;
  • Николаевская область — от 130 до 165 грн;
  • Одесская область — от 140 до 165 грн;
  • Полтавская область — от 140 до 160 грн;
  • Ровенская область — от 145 до 160 грн;
  • Сумская область — от 140 до 160 грн;
  • Тернопольская область — от 155 до 170 грн;
  • Харьковская область — от 160 до 180 грн;
  • Хмельницкая область — от 160 до 180 грн;
  • Черкасская область — от 165 до 185 грн;
  • Черновицкая область — от 140 до 160 грн;
  • Черниговская область — от 160 до 180 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.

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