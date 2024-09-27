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Цены на латунь в Украине — сколько стоит металлолом в конце сентября

27 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 27 сентября 2024 года
Выплавка металла. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В последнюю неделю цены на латунь в Украине снова оставались стабильными, хотя в некоторых регионах наблюдались незначительные изменения. Это объясняется постоянным спросом на металл и ограничениями в поставках, вызванных глобальными экономическими условиями. В то же время, сдача латунного лома остается прибыльной.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в конце сентября.

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Интересные факты про латунь

Латунь — это медный сплав, в котором основным легирующим элементом является цинк. Этот материал имеет несколько интересных особенностей. К примеру, латунь известна своей высокой стойкостью к коррозии, что делает ее незаменимой в изготовлении деталей для морского оборудования, сантехники и музыкальных инструментов. Ее привлекательный желтоватый оттенок напоминает золото, поэтому латунь часто используется в декоративных изделиях, в частности, для производства украшений, мебельной фурнитуры и монет.

Еще один любопытный факт состоит в том, что латунь обладает антимикробными свойствами. Этот металл эффективно уничтожает бактерии на своей поверхности, что делает его идеальным для изготовления ручек, перил и медицинского оборудования. Благодаря этому свойству латунь активно применяются в общественных местах для уменьшения распространения инфекций.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что война с Россией значительно ударила по металлургическому сектору Украины. В 2021 году отечественные предприятия выпустили 21 миллион тонн чугуна, но уже к 2023 году этот показатель упал до 6 миллионов тонн. Аналогичное сокращение коснулось производства стали, что подчеркивает серьезные экономические последствия войны для одного из ключевых секторов украинской промышленности.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на латунь в Украине в сентябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 27 сентября, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 145 до 170 грн;
  • Винницкая область — от 145 до 160 грн;
  • Волынская область — от 140 до 165 грн;
  • Днепропетровская область — от 160 до 185 грн;
  • Житомирская область — от 130 до 150 грн;
  • Закарпатская область — от 135 до 155 грн;
  • Запорожская область — от 160 до 180 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 130 до 155 грн;
  • Кировоградская область — от 135 до 165 грн;
  • Львовская область — от 135 до 165 грн;
  • Николаевская область — от 140 до 170 грн;
  • Одесская область — от 145 до 170 грн;
  • Полтавская область — от 135 до 155 грн;
  • Ровенская область — от 140 до 165 грн;
  • Сумская область — от 135 до 160 грн;
  • Тернопольская область — от 140 до 165 грн;
  • Харьковская область — от 165 до 180 грн;
  • Хмельницкая область — от 145 до 170 грн;
  • Черкасская область — от 155 до 180 грн;
  • Черновицкая область — от 145 до 170 грн;
  • Черниговская область — от 165 до 180 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и медь.

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