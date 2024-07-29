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Цены на латунь в Украине — сколько стоит металлолом в конце июля

29 июля 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 29 июля 2024 года
Выплавка металла. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце июля цены на латунь в Украине несколько снизились, однако сдача металлолома остается выгодной. Несмотря на колебания, спрос на латунь продолжает обеспечивать стабильный доход для сдающих металлолом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июле.

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Куда выгоднее всего сдавать лом латуни

Сдавать латунь на металлолом лучше всего в специализированных пунктах приема металлолома, которые предлагают самые высокие цены и имеют хорошую репутацию. Крупные металлургические компании и перерабатывающие заводы часто платят больше за качественное сырье. Также следует обращаться к пунктам приема в промышленных районах крупных городов, таких как Киев, Харьков, Одесса или Львов, где конкуренция среди приемников способствует более высоким ценам.

Перед сдачей латуни на лом рекомендуется провести небольшое исследование и сравнить цены в разных пунктах приема. Некоторые компании могут предлагать дополнительные выгоды, такие как бесплатный вывоз крупных партий или специальные условия для постоянных клиентов. Также важно обратить внимание на условия взвешивания и оплаты во избежание недобросовестных приемщиков. В интернете можно найти отзывы и рейтинги пунктов приёма, что поможет выбрать лучший вариант для сдачи латуни.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив возобновления украинской металлургической индустрии станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он отметил, что сейчас Украина вынуждена импортировать определенные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на латунь в Украине в июле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 130 до 165 грн;
  • Винницкая область — от 165 до 180 грн;
  • Волынская область — от 140 до 160 грн;
  • Днепропетровская область — от 150 до 165 грн;
  • Житомирская область — от 110 до 140 грн;
  • Закарпатская область — от 140 до 170 грн;
  • Запорожская область — от 130 до 150 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 125 до 140 грн;
  • Кировоградская область — от 110 до 130 грн;
  • Львовская область — от 120 до 140 грн;
  • Николаевская область — от 130 до 150 грн;
  • Одесская область — от 150 до 170 грн;
  • Полтавская область — от 140 до 160 грн;
  • Ровенская область — от 140 до 165 грн;
  • Сумская область — от 140 до 165 грн;
  • Тернопольская область — от 140 до 165 грн;
  • Харьковская область — от 160 до 180 грн;
  • Хмельницкая область — от 140 до 160 грн;
  • Черкасская область — от 160 до 180 грн;
  • Черновицкая область — от 140 до 165 грн;
  • Черниговская область — от 160 до 180 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и чермет.

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