Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 3 августа 2024 года

Выплавка металла. Фото: Bloomberg

В начале августа в Украине цены на латунь начали расти, что создает выгодные условия для сдающих ее на металлолом. Основными причинами удорожания является рост спроса на металл, ограничение поставок из-за границы и повышение производственных затрат.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в августе.

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Какую латунь выгоднее сдавать на лом

Латунь — это сплав меди и цинка, известный своими высокими антикоррозионными свойствами, прочностью и электропроводностью. Благодаря этим характеристикам латунь широко используется в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, электротехнику, сантехнику и декоративные изделия. Сплавы латуни могут содержать дополнительные элементы, такие как свинец или олово, которые улучшают их свойства, делая их более ценными для использования в высокотехнологичных сферах.

Наиболее выгодно сдавать на лом латунь высокого качества, особенно такие сплавы, как Л63 и Л68, из-за их высокого содержания меди и цинка. Эти сплавы имеют более высокую ценность из-за лучших физико-механических свойств и более широкого спектра применения. Таким образом, сдача этих видов латуни позволяет получить максимальный доход.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив возобновления украинской металлургической индустрии станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он отметил, что сейчас Украина вынуждена импортировать определенные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на латунь в Украине в августе

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 135 до 165 грн;

Винницкая область — от 165 до 185 грн;

Волынская область — от 145 до 165 грн;

Днепропетровская область — от 155 до 175 грн;

Житомирская область — от 120 до 150 грн;

Закарпатская область — от 145 до 170 грн;

Запорожская область — от 135 до 150 грн;

Ивано-Франковская область — от 130 до 160 грн;

Кировоградская область — от 120 до 140 грн;

Львовская область — от 120 до 145 грн;

Николаевская область — от 135 до 155 грн;

Одесская область — от 150 до 175 грн;

Полтавская область — от 140 до 165 грн;

Ровенская область — от 140 до 165 грн;

Сумская область — от 140 до 165 грн;

Тернопольская область — от 140 до 165 грн;

Харьковская область — от 165 до 180 грн;

Хмельницкая область — от 145 до 160 грн;

Черкасская область — от 160 до 185 грн;

Черновицкая область — от 140 до 175 грн;

Черниговская область — от 160 до 185 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в августе. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и чермет.