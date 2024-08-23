Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 23 августа 2024 года

Обработка металлов. Фото: Reuters

В течение последней недели цены на латунь в Украине остаются на стабильном уровне, что делает сдачу металлолома все еще выгодной. Такая ситуация обусловлена устойчивым спросом со стороны переработчиков и ограниченным количеством предложений на рынке, что способствует сохранению высоких закупочных цен.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 23 августа 2024 года.

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Латунь — это сплав меди и цинка, отличающийся высокой прочностью, коррозионной стойкостью и эстетическим внешним видом. Этот металл широко используется в различных отраслях, таких как машиностроение, электротехника, сантехника и производство ювелирных изделий. Благодаря своим уникальным свойствам латунь часто используется для изготовления деталей, которые должны выдерживать большие нагрузки и одновременно сохранять долговечность.

Самые высокие цены за сдачу латунного металлолома предлагают крупные металлоприемные компании, расположенные в областных центрах и крупных городах Украины, таких как Киев, Харьков и Одесса. Здесь вы сможете извлечь максимальную выгоду благодаря высокому спросу на этот металл среди переработчиков. Кроме того, некоторые компании предлагают дополнительные бонусы за большие объемы или возможность самовывоза, что также может существенно увеличить ваш доход от сдачи лома.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы интересуются всеми секторами украинской экономики, уделяя особое внимание металлургической отрасли. Однако он подчеркивает, что реальные инвестиции в восстановление металлургии станут возможны только после завершения войны и победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал эксперт.

По мнению Новака, для послевоенного возрождения украинской металлургической промышленности потребуется вложение десятков миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в августе

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 23 августа, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 130 до 160 грн;

Винницкая область — от 150 до 170 грн;

Волынская область — от 150 до 170 грн;

Днепропетровская область — от 160 до 180 грн;

Житомирская область — от 130 до 155 грн;

Закарпатская область — от 135 до 160 грн;

Запорожская область — от 150 до 190 грн;

Ивано-Франковская область — от 130 до 150 грн;

Кировоградская область — от 140 до 165 грн;

Львовская область — от 125 до 150 грн;

Николаевская область — от 130 до 155 грн;

Одесская область — от 145 до 175 грн;

Полтавская область — от 140 до 165 грн;

Ровенская область — от 140 до 160 грн;

Сумская область — от 150 до 170 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 160 до 185 грн;

Хмельницкая область — от 150 до 175 грн;

Черкасская область — от 165 до 180 грн;

Черновицкая область — от 140 до 165 грн;

Черниговская область — от 160 до 185 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.