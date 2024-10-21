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Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце октября

21 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 21 октября 2024 года
Выплавка металла. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю цены на латунь в Украине испытали незначительные колебания, в частности, в некоторых регионах было зафиксировано повышение стоимости. Причинами таких изменений стали нестабильность мировых рынков металлов, увеличение спроса на латунь в промышленных секторах, а также рост расходов на транспортировку и производство из-за повышения цен на энергоносители. В то же время, общий рынок остается относительно стабильным.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в октябре.

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Интересные факты о латуне

Латунь — это медный сплав с добавлением цинка, который обладает высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Благодаря этим свойствам латунь широко используется при изготовлении сантехнического оборудования, музыкальных инструментов, электроники и различных деталей машин. Этот сплав известен с древних времен и сегодня остается популярным благодаря своей универсальности и эстетическим свойствам, ведь имеет приятный золотистый оттенок.

Если вы планируете сдать латунь на металлолом, следует знать несколько полезных советов. Во-первых, сортируйте латунь от других металлов, поскольку чистый сплав ценится гораздо дороже. Во-вторых, обратите внимание на текущие рыночные цены на цветные металлы, чтобы получить максимальный доход. Наконец, ищите сертифицированные пункты приема, где предложат вам справедливую цену и официальные условия для проведения сделки.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что в настоящее время единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу в Украине, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. По его словам, большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также отметил, что экспорт металлургической продукции в настоящее время ограничен использованием украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — добавил эксперт.

Цены на латунь в Украине в октябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 21 октября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 150 до 195 грн;
  • Винницкая область — от 140 до 170 грн;
  • Волынская область — от 150 до 175 грн;
  • Днепропетровская область — от 165 до 180 грн;
  • Житомирская область — от 135 до 165 грн;
  • Закарпатская область — от 135 до 160 грн;
  • Запорожская область — от 165 до 185 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 140 до 165 грн;
  • Кировоградская область — от 135 до 160 грн;
  • Львовская область — от 130 до 165 грн;
  • Николаевская область — от 135 до 160 грн;
  • Одесская область — от 145 до 175 грн;
  • Полтавская область — от 135 до 165 грн;
  • Ровенская область — от 145 до 175 грн;
  • Сумская область — от 135 до 165 грн;
  • Тернопольская область — от 140 до 160 грн;
  • Харьковская область — от 155 до 180 грн;
  • Хмельницкая область — от 135 до 165 грн;
  • Черкасская область — от 145 до 170 грн;
  • Черновицкая область — от 140 до 165 грн;
  • Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и чермет.

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