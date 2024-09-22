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Цены на латунь в Украине — какая стоимость 1 кг металлолома в конце сентября

22 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 22 сентября 2024 года
Сталевар на Запорожстали. Фото: ZPRZ.CITY
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

К концу недели цены на латунь в Украине остаются стабильными, хотя в отдельных регионах отмечались незначительные колебания. Основными причинами такой ситуации стали постоянный спрос на металл и ограничения поставок из-за глобальных экономических факторов. В то же время сдача лома латуни остается выгодной, поскольку цены на вторичные сырья продолжают демонстрировать положительную динамику, стимулирующую владельцев старого оборудования и изделий к продаже.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в сентябре.

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Латунь — это сплав меди и цинка, известный своей стойкостью к коррозии, механической прочностью и превосходными электрическими свойствами. Этот материал используется во многих отраслях от производства музыкальных инструментов до сантехнических изделий. Латунь также обладает прекрасной обрабатываемостью, что делает ее популярной для создания сложных форм и деталей.

Для тех, кто планирует сдать лом латуни, выгоднее всего обратиться в специализированные пункты приема вторичных сырьев или металлолома. Эти компании обычно предлагают лучшие цены, поскольку они имеют отлаженные каналы для переработки и продажи латуни. Кроме того, некоторые крупные предприятия и заводы могут покупать металлолом напрямую, что также может обеспечить конкурентоспособные условия. Не забудьте сравнить предложения от разных компаний, чтобы получить максимально выгодную сделку.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что война с Россией нанесла значительный удар по металлургическому сектору Украины. В 2021 году украинские предприятия произвели 21 миллион тонн чугуна, однако к 2023 году этот объем сократился до 6 миллионов тонн. Производство стали также понесло серьезные потери, что наглядно демонстрирует масштабы вызовов, вызванных военными действиями.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на латунь в Украине в сентябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 22 сентября, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 135 до 170 грн;
  • Винницкая область — от 140 до 160 грн;
  • Волынская область — от 145 до 165 грн;
  • Днепропетровская область — от 165 до 185 грн;
  • Житомирская область — от 130 до 155 грн;
  • Закарпатская область — от 130 до 150 грн;
  • Запорожская область — от 160 до 180 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 130 до 150 грн;
  • Кировоградская область — от 135 до 160 грн;
  • Львовская область — от 130 до 165 грн;
  • Николаевская область — от 130 до 170 грн;
  • Одесская область — от 140 до 170 грн;
  • Полтавская область — от 130 до 155 грн;
  • Ровенская область — от 140 до 160 грн;
  • Сумская область — от 125 до 160 грн;
  • Тернопольская область — от 140 до 160 грн;
  • Харьковская область — от 160 до 180 грн;
  • Хмельницкая область — от 140 до 170 грн;
  • Черкасская область — от 150 до 180 грн;
  • Черновицкая область — от 140 до 170 грн;
  • Черниговская область — от 165 до 190 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и медь.

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