Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 22 сентября 2024 года

Сталевар на Запорожстали. Фото: ZPRZ.CITY

К концу недели цены на латунь в Украине остаются стабильными, хотя в отдельных регионах отмечались незначительные колебания. Основными причинами такой ситуации стали постоянный спрос на металл и ограничения поставок из-за глобальных экономических факторов. В то же время сдача лома латуни остается выгодной, поскольку цены на вторичные сырья продолжают демонстрировать положительную динамику, стимулирующую владельцев старого оборудования и изделий к продаже.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в сентябре.

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Куда выгоднее всего сдавать латунь на лом

Латунь — это сплав меди и цинка, известный своей стойкостью к коррозии, механической прочностью и превосходными электрическими свойствами. Этот материал используется во многих отраслях от производства музыкальных инструментов до сантехнических изделий. Латунь также обладает прекрасной обрабатываемостью, что делает ее популярной для создания сложных форм и деталей.

Для тех, кто планирует сдать лом латуни, выгоднее всего обратиться в специализированные пункты приема вторичных сырьев или металлолома. Эти компании обычно предлагают лучшие цены, поскольку они имеют отлаженные каналы для переработки и продажи латуни. Кроме того, некоторые крупные предприятия и заводы могут покупать металлолом напрямую, что также может обеспечить конкурентоспособные условия. Не забудьте сравнить предложения от разных компаний, чтобы получить максимально выгодную сделку.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что война с Россией нанесла значительный удар по металлургическому сектору Украины. В 2021 году украинские предприятия произвели 21 миллион тонн чугуна, однако к 2023 году этот объем сократился до 6 миллионов тонн. Производство стали также понесло серьезные потери, что наглядно демонстрирует масштабы вызовов, вызванных военными действиями.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на латунь в Украине в сентябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 22 сентября, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 135 до 170 грн;

Винницкая область — от 140 до 160 грн;

Волынская область — от 145 до 165 грн;

Днепропетровская область — от 165 до 185 грн;

Житомирская область — от 130 до 155 грн;

Закарпатская область — от 130 до 150 грн;

Запорожская область — от 160 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 130 до 150 грн;

Кировоградская область — от 135 до 160 грн;

Львовская область — от 130 до 165 грн;

Николаевская область — от 130 до 170 грн;

Одесская область — от 140 до 170 грн;

Полтавская область — от 130 до 155 грн;

Ровенская область — от 140 до 160 грн;

Сумская область — от 125 до 160 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 160 до 180 грн;

Хмельницкая область — от 140 до 170 грн;

Черкасская область — от 150 до 180 грн;

Черновицкая область — от 140 до 170 грн;

Черниговская область — от 165 до 190 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и медь.